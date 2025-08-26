закрыть
26 августа 2025, вторник, 23:28
За безбилетный проезд в Беларуси будут штрафовать по-новому

2
  • 26.08.2025, 22:16
  • 3,318
За безбилетный проезд в Беларуси будут штрафовать по-новому

Уже с 1 сентября.

Общественный транспорт Минска с 1 ждут изменения. Об этом рассказал «Минсктранс» порталу Smartpress.

Новации касаются штрафов за проезд «зайцем». Если раньше можно было заплатить наличными напрямую кондукторам, что не влекло за собой административного протокола, то скоро так уже не получится.

Теперь оплатить его можно будет только безналичным способом через ЕРИП.

На август 2025 года штраф за безбилетный проезд составляет 0,5 до 1 базовой величины (Br21-42).

