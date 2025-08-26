За безбилетный проезд в Беларуси будут штрафовать по-новому 2 26.08.2025, 22:16

3,318

Уже с 1 сентября.

Общественный транспорт Минска с 1 ждут изменения. Об этом рассказал «Минсктранс» порталу Smartpress.

Новации касаются штрафов за проезд «зайцем». Если раньше можно было заплатить наличными напрямую кондукторам, что не влекло за собой административного протокола, то скоро так уже не получится.

Теперь оплатить его можно будет только безналичным способом через ЕРИП.

На август 2025 года штраф за безбилетный проезд составляет 0,5 до 1 базовой величины (Br21-42).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com