26 августа 2025, вторник, 23:28
Прислать новость Архив новостей
Чешские волонтеры передали Украине вертолет Black Hawk

  • 26.08.2025, 22:27
Чешские волонтеры передали Украине вертолет Black Hawk

Активисты собрали около 3 миллионов долларов на покупку вертолета.

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina («Подарок для Путина») передала в Украину вертолет Black Hawk UH-60, на приобретение которого объявляла сбор средств.

Об этом Darek pro Putina сообщила на Х.

Чешские активисты показали фотографии Black Hawk в Украине, поблагодарив более 20 тысяч человек, которые присоединились к сбору денег на вертолет.

«Сегодня Чешская Республика стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет. Помогли также и словаки. Для нас это была честь», – добавили они.

Как известно, в марте Darek pro Putina собрала более 70 млн чешских крон (ориентировочно 3 миллиона долларов) на покупку Black Hawk для Украины.

Написать комментарий

