Чешские волонтеры передали Украине вертолет Black Hawk
- 26.08.2025, 22:27
Активисты собрали около 3 миллионов долларов на покупку вертолета.
Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina («Подарок для Путина») передала в Украину вертолет Black Hawk UH-60, на приобретение которого объявляла сбор средств.
Об этом Darek pro Putina сообщила на Х.
Чешские активисты показали фотографии Black Hawk в Украине, поблагодарив более 20 тысяч человек, которые присоединились к сбору денег на вертолет.
«Сегодня Чешская Республика стала первой страной в мире, граждане которой подарили Украине вертолет. Помогли также и словаки. Для нас это была честь», – добавили они.
Как известно, в марте Darek pro Putina собрала более 70 млн чешских крон (ориентировочно 3 миллиона долларов) на покупку Black Hawk для Украины.
Dámy a pánové. Helikoptéra Black Hawk UH-60 Čestmír je na Ukrajině. Děkujeme všem, kteří tomu věřili a přispěli. Bylo vás více než 20 000. Česká republika se dneškem stala první zemí na světě jejíž občané darovali Ukrajině helikoptéru. A pomohlo i dost Slováků. Bylo nám ctí.🫡 pic.twitter.com/MNHwLsxg52— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) August 26, 2025