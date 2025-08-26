Археологи назвали новую дату основания Минска 1 26.08.2025, 22:41

2,166

Город оказался старше.

Минск оказался старше Бреста и чуть младше Витебска. Новую точную дату озвучил заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Андрей Войтехович, пишет БелТА.

Ученые уже несколько лет ведут активные раскопки в деревне Городище недалеко от столицы. Именно там, на реке Менке, и начинается тот самый летописный Минск.

Нынешняя дата основания города – 1067-й – является довольно поздней, судя по тем предметам, которые нашли археологи.

Город в XI веке уже полноценно сформировался и имел классическую на то время планировку – детинец, укрепленный окольный город, четыре неукрепленных посада.

Ученые прорезали вал и изучили всю систему городских укреплений, которые были семь метров высотой. От них теперь остались срубные двухметровые основания.

Благодаря дендрохронологическому анализу археологи с точностью до года выяснили, когда стену начали воздвигать.

«Это был 997 год. Начали рубить дубы, свозить и сооружать эту стену. Этот год можно считать датой основания города. Город этот, безусловно, является летописным Менском на реке Менке», – объявил археолог.

Данную версию ученые намерены высказать официально. Изменится ли дата основания, зависит от городских властей, считает Войтехович.

Среди других доказательств – два донышка с личным гербом князя Изяслава Владимировича. Если здесь была княжеская посуда, то и сам правитель был здесь. Возможно, он и приказал заложить на этом месте город.

Однако спокойной жизни поселение повидало мало. В результате больших разорений 1067 и 1074 годов место сильно пострадало.

А когда Менскую волость получил во владение князь Глеб, он решил, что проще и выгоднее будет построить новый город на Свислочи. Что он, собственно говоря, и сделал.

Город на Менке остался заброшенным и ближе к середине XII века жизнь там прекратилась полностью.

Археологи планируют издать большую книгу по истории древнего Менска и продолжить раскопки в 2026 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com