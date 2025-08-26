Археологи назвали новую дату основания Минска

Археологи назвали новую дату основания Минска1
Город оказался старше.
Минск оказался старше Бреста и чуть младше Витебска. Новую точную дату озвучил заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Андрей Войтехович, пишет БелТА.
Ученые уже несколько лет ведут активные раскопки в деревне Городище недалеко от столицы. Именно там, на реке Менке, и начинается тот самый летописный Минск.
Нынешняя дата основания города – 1067-й – является довольно поздней, судя по тем предметам, которые нашли археологи.
Город в XI веке уже полноценно сформировался и имел классическую на то время планировку – детинец, укрепленный окольный город, четыре неукрепленных посада.
Ученые прорезали вал и изучили всю систему городских укреплений, которые были семь метров высотой. От них теперь остались срубные двухметровые основания.
Благодаря дендрохронологическому анализу археологи с точностью до года выяснили, когда стену начали воздвигать.
«Это был 997 год. Начали рубить дубы, свозить и сооружать эту стену. Этот год можно считать датой основания города. Город этот, безусловно, является летописным Менском на реке Менке», – объявил археолог.
Данную версию ученые намерены высказать официально. Изменится ли дата основания, зависит от городских властей, считает Войтехович.
Среди других доказательств – два донышка с личным гербом князя Изяслава Владимировича. Если здесь была княжеская посуда, то и сам правитель был здесь. Возможно, он и приказал заложить на этом месте город.
Однако спокойной жизни поселение повидало мало. В результате больших разорений 1067 и 1074 годов место сильно пострадало.
А когда Менскую волость получил во владение князь Глеб, он решил, что проще и выгоднее будет построить новый город на Свислочи. Что он, собственно говоря, и сделал.
Город на Менке остался заброшенным и ближе к середине XII века жизнь там прекратилась полностью.
Археологи планируют издать большую книгу по истории древнего Менска и продолжить раскопки в 2026 году.