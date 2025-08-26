СМИ: Кремль выдает «консервы» за новые снимки Путина 1 26.08.2025, 22:54

«Консервы» вышли в день рождения Кабаевой и перед встречей с Уиткоффом.

В Кремле выдают как свежие фото нелегитимного президента России Владимира Путина, сделанные еще несколько месяцев назад. Об этом говорится в опубликованном 26 августа расследовании проекта «Радио Свобода» «Система».

Расследователи выяснили, что между 17-м и 24-м февраля 2025 года в кабинете Путина в Кремле поменяли расстановку книг на книжных полках, которые обычно попадают в объективы камер во время его приемов. В частности, появились новые издания, а конституция РФ переместилась из правой части шкафа в левую.

Именно по тому, какой вид на изображениях Путина во время его так называемых приемов, журналисты сделали вывод, что после февраля в пяти случаях из почти 50-ти пресс-служба использовала «консервы» – заранее записанные съемки с Путиным, которые подают как свежие.

По версии «Системы», «консерву» с Путиным подавали в новостях:

2 апреля – встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым;

7 апреля – встреча с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским;

9 апреля – встреча с директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой;

10 апреля – встреча с руководителем оператора государственных программ «ДОМ.РФ» Виталием Мутко;

12 мая 2025 года – встреча с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

«Использование заранее подготовленных записей для публикации в другой день – довольно распространенная практика Кремля. Иногда это связано со здоровьем президента, иногда – с желанием Путина отдохнуть от публичности», – пишет медиа.

Авторы публикации обратили внимание, что в период о 2-го по 10е апреля не сообщалось о групповых встречах и массовых мероприятиях с участием Путина, и «на людях за пределами Кремля» он появился только 11 апреля, когда в Санкт-Петербурге принял спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

«Консерва» 12 мая, по предположению «Системы», может быть связана с тем, что в этот день свой 42-й день рождения праздновала любовница Путина, российская экс-гимнастка Алина Кабаева.

