Врач объяснила, в чем опасность напитков в жестяных банках 27.08.2025, 2:44

Подвох может быть даже там, где его никак не ждешь.

Банки с напитками таят в себе опасность. Нарушение пищеварения – это лишь малость от того, чем они могут «наградить». Подробности рассказала доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьева Пироговского университета Минздрава России Наталья Шеина.

Перед употреблением напитка из банки в первую очередь необходимо осмотреть, в порядке ли емкость: не деформирована ли она, нет ли в ней протечки.

Следующее правило – банки из магазина нужно хранить в полутемном месте, не на прямом солнце.

Перед употреблением их следует обязательно промывать или как минимум протирать крышку. Такие правила гигиены имеют профилактическую направленность. Как известно, болезнь лучше предупредить, чем лечить.

«Бактерии могут присоединяться к частичкам пыли и вместе с ней оседать. Например, банки запыленные, они где-то долго лежали без ухода, это представляет определенную опасность. Потому что на пылинках передвигаются бактериальные клетки», – объяснила врач.

По ее словам, псевдомонады, например, очень широко распространены в природе, поэтому могут проникать вместе с водой. Источниками бактерий могут выступать пищевые продукты, которые соседствуют с банками и долго хранятся.

Наталья Шеина объясняет: риск возникновения серьезных заболеваний невелик.

Однако каждый человек должен соблюдать личную гигиену, чтобы у него не развивались временные функциональные расстройства: нарушение пищеварения или воспаление мочеполовой системы.

Серьезное заболевание – это симпатокомплекс, который характеризуется определенными признаками.

