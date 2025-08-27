Трамп хочет вернуть смертную казнь в Вашингтоне 27.08.2025, 3:00

Она была отменена в 1972 году.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что будет настаивать на введении смертной казни в случаях умышленных убийств в столице США, пишет The Hill. Предложение прозвучало в рамках его кампании по усилению борьбы с преступностью в Вашингтоне.

«Если кто-то убивает кого-то в столице — это должна быть смертная казнь. Смертная казнь в столице. Это очень сильная превентивная мера», — сказал Трамп во время заседания правительства.

Он добавил, что «все, кто это слышал, соглашаются с этим», и хотя в США общество может быть не готовым к такому шагу, «выбора нет». При этом он уточнил, что речь идет именно о федеральном округе, тогда как в каждом штате должны принимать собственные решения.

Смертная казнь в федеральном округе Колумбия не применяется: Верховный суд США отменил ее в 1972 году, а попытки восстановить — не имели успеха. В 1981 году Совет округа окончательно отменил практику смертной казни.

По состоянию на 2025 год 23 штата и федеральный округ Колумбия отменили смертную казнь — то есть в этих юрисдикциях она больше не применяется. В то же время 27 штатов (а также федеральное правительство и вооруженные силы США) юридически сохраняют смертную казнь. Однако в шести штатах, несмотря на формально имеющуюся возможность смертной казни, исполнение приговоров остановлено из-за моратория, объявленного губернаторами. К ним относятся: Аризона, Калифорния, Огайо, Орегон, Пенсильвания и Теннесси.

Трамп, который в начале августа отправил в Вашингтон федеральных правоохранителей, а затем привлек Нацгвардию для патрулирования города, заявил, что его инициатива имеет целью сдержать преступность.

По данным Белого дома, с 7 августа в столице осуществлено более 1 094 арестов, задержаны 8 членов банд (в частности MS-13 и Tren de Aragua), спасены двое пропавших детей, изъято 115 единиц оружия и ликвидировано 49 стихийных лагерей бездомных.

