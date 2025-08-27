закрыть
27 августа 2025, среда
Трамп допустил экономическую войну с Россией

  • 27.08.2025, 5:12
Трамп допустил экономическую войну с Россией

Если не будет прогресса по Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не хотелось бы развязывать экономическую войну против России в случае, если войну в Украине не получится урегулировать. Однако, по его словам, США могут ввести в отношении России санкции, которые скажутся на ее экономике.

«Я говорю об экономике, потому что мы не собираемся начинать мировую войну. <…> Это будет экономическая война, и она будет плохой. Она может плохо сказаться на России», — сказал американский президент во время заседания в Белом доме. Трансляция велась на YouTube-канале резиденции.

22 августа Дональд Трамп назначил новый дедлайн для России по урегулированию войны в Украине — две недели. После этого срока президент США в зависимости от динамики в украинском вопросе может прибегнуть к санкциям, пошлинам или выходу из переговорного процесса.

Дональд Трамп ранее выдвигал ультиматум: если Россия не завершит боевые действия в Украине — тогда тоже назывался срок в две недели, — то он может ввести против нее вторичные санкции, а товары ее стран-партнеров обложить пошлинами в 100%. Вскоре состоялась встреча президентов РФ и США на Аляске, и потом Дональд Трамп про этот ультиматум не упоминал.

