В России произошло новое землетрясение 1 27.08.2025, 7:33

3,192

Теперь в Дагестане.

В Каспийском море произошло мощное землетрясение. Самые сильные толчки ощутили жители Дагестана и соседних регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Землетрясение произошло около 23:30. Толчки ощутили жители Махачкалы, Дербента, Каспийска и Хасавюрта, они также ощущались в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Кисловодске, Актау и Азербайджане.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в Каспийском море в 28 км к востоку от города Избербаш на глубине 10 км.

Минимум тысяча жителей Махачкалы вышли на улицу из-за опасений повторных афтершоков, сообщает Telegram-канал SHOT.

Информация о разрушениях и пострадавших в данный момент отсутствует. Местные власти и спасательные службы проводят проверку ситуации.

