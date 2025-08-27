WSJ: Конгресс США может загнать Кремль «в тупик» 1 27.08.2025, 7:52

Впервые за много месяцев появилась настоящая надежда.

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске может стать первым значительным прорывом в деле мира с тех пор, как Россия начала более чем три года назад свое жестокое и неоправданное военное вторжение в Украину, выразил мнение в публикации бывший вице-президент США Майк Пенс в статье The Wall Street Journal.

Пенс считает, что впервые за много месяцев появилась настоящая надежда, что кровопролитие в Украине может закончиться и ее народ сможет начать отстраивать свою страну.

Однако, бывший американский политик считает, что российский диктатор понимает только силу и дипломатии недостаточно. По его мнению, мирный процесс должен быть подкреплен реальными рычагами влияния, который как глава Белого дома, так и Конгресс США могут предоставить.

Указывается, что Россия уже ставит под сомнение, что встреча российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского вообще состоится. Также Россия отрицает информацию, что согласилась принять западные гарантии безопасности для Украины.

Пенс считает, что Москва затягивает переговоры, чтобы продолжать свою агрессию против Украины, ведь страна-агрессор после саммита на Аляске продолжает бомбить украинские города. Поэтому, добавил американский политик, США не должны позволять Путину диктовать темп или условия дипломатии.

Бывший вице-президент США считает, что Конгресс мог бы загнать президента России «в тупик», если немедленно принял бы новые санкции против нее и положил бы соответствующий документ на стол Трампа.

Пенс предположил, что наличие санкций, готовых к подписанию, усилило бы позиции Трампа за столом переговоров. Путин в таком случае получил бы четкий сигнал, что если будет медлить, обманывать или отступать, тогда российская экономика заплатит за эти действия высокую цену.

В публикации говорится, что сенатор Линдси Грэм представил двухпартийный пакет санкций, который будет предусматривать введение высоких пошлин для стран, поддерживающих войну, которую ведет Россия, покупая нефть, газ и другие экспортные товары.

Американский политик отметил, что метод «кнута и пряника» является проверенной стратегией в американской внешней политике. Он пояснил, что «пряник» для России в этом случае - возможность выйти из изоляции, а «кнут» - угроза новых жестких экономических санкций.

Он считает, что вместе эти действия могут дать большой шанс на то, что будет заключен справедливый и длительный договор о мире в Украине.

Пенс вспомнил, как в 2019 году президент США Дональд Трамп уже использовал этот подход. Трамп приказал американским войскам вывести свои силы с северной границы Сирии, но Турция начала военную операцию через границу против курдских сил, которые помогали Америке победить ИГИЛ. Трамп заявил, что готов ввести против Турции жесткие санкции и президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган согласился на прекращение огня.

Поэтому, по его мнению, стратегия с санкциями против России может сработать и в случае Украины. Пенс добавил, что Украина сегодня очень близка к миру благодаря настойчивости президента США.

