Банки озадачили белорусов валютными изменениями

  • 27.08.2025, 7:58
  • 3,862
Банки озадачили белорусов валютными изменениями

Не все из них понравятся клиентам.

У некоторых банков появились валютные новшества. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

«БНБ-Банк» c 21 августа изменил для клиентов-физлиц время, в которое фиксируются остатки при расчете комиссии за ведение счета в долларах и евро. Это затронуло в том числе счета, к которым привязаны карточки.

«МТБанк» с 15 августа поднял комиссию за безналичное зачисление средств на счет с карточкой в иностранной валюте — с 2% до 3% от суммы. Но сбор не может быть меньше 5 рублей.

«Альфа-Банк» анонсировал, что с 1 октября введет за зачисление денег на текущий счет: в белорусских рублях из иностранных банков-нерезидентов, а также в российских рублях из других белорусских и зарубежных финучреждений. Сбор составит 1% от суммы.

«Белгазпромбанк» с 10 октября снизит размер суммарного среднедневного остатка, при превышении которого взимается вознаграждение за обслуживание текущих счетов с карточкой в евро. Он составит 200 000 евро.

«Цептербанк» с 15 сентября изменит размер комиссии за безналичное зачисление валюты на счета физлиц. С этой даты сбор составит 2,3% от суммы перевода. Минимум — 20 рублей.

«Сбер Банк» снизил процентные ставки по некоторым вкладам в российских рублях и китайских юанях.

«Белагропромбанк» изменил процентные ставки по некоторым депозитным продуктам в долларах.

