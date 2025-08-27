Банки озадачили белорусов валютными изменениями 27.08.2025, 7:58

3,862

Не все из них понравятся клиентам.

У некоторых банков появились валютные новшества. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

«БНБ-Банк» c 21 августа изменил для клиентов-физлиц время, в которое фиксируются остатки при расчете комиссии за ведение счета в долларах и евро. Это затронуло в том числе счета, к которым привязаны карточки.

«МТБанк» с 15 августа поднял комиссию за безналичное зачисление средств на счет с карточкой в иностранной валюте — с 2% до 3% от суммы. Но сбор не может быть меньше 5 рублей.

«Альфа-Банк» анонсировал, что с 1 октября введет за зачисление денег на текущий счет: в белорусских рублях из иностранных банков-нерезидентов, а также в российских рублях из других белорусских и зарубежных финучреждений. Сбор составит 1% от суммы.

«Белгазпромбанк» с 10 октября снизит размер суммарного среднедневного остатка, при превышении которого взимается вознаграждение за обслуживание текущих счетов с карточкой в евро. Он составит 200 000 евро.

«Цептербанк» с 15 сентября изменит размер комиссии за безналичное зачисление валюты на счета физлиц. С этой даты сбор составит 2,3% от суммы перевода. Минимум — 20 рублей.

«Сбер Банк» снизил процентные ставки по некоторым вкладам в российских рублях и китайских юанях.

«Белагропромбанк» изменил процентные ставки по некоторым депозитным продуктам в долларах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com