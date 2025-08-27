Трамп назвал «чушью собачьей» слова Путина

Трамп назвал «чушью собачьей» слова Путина3
И пригрозил ввести серьезные экономические санкции против России.
Президент Дональд Трамп на заседании в Белом доме 25 августа вновь пригрозил ввести серьезные экономические санкции против России, если она не прекратит войну против Украины. Также он назвал «чушью» заявления из Кремля о неготовности подписать мирное соглашение с Владимиром Зеленским якобы из-за нелегитимности последнего.
Отвечая на вопрос о последствиях для РФ в случае затягивания конфликта в Украине, Трамп заявил, что «очень хочет заключить сделку» и размышляет «об очень серьезных мерах» для этого.
По его словам, в случае если «сделка» не состоится, «будет не мировая война, но экономическая».
— Это будет плохо для России, и я не хочу этого, — отметил Трамп.
При этом он добавил, что «Зеленский тоже не безупречен», однако «для танго нужны двое» и «необходима их (Зеленского и Путина. — Прим. ред.) встреча».
Президент США также, по видимому, не принимает всерьез недавние заявления Москвы о неготовности подписать мирное соглашение с Зеленским якобы из-за того, что украинский лидер нелегитимен:
— Неважно, что они говорят. Это все чушь собачья. Все просто становятся в позу.
Трамп заявил, что рассчитывает добиться окончания войны в Украине «очень быстро».
На том же заседании его спецпредставитель Стив Уиткофф заявил, что США планируют урегулировать войну России против Украины и конфликты на Ближнем Востоке до конца года.