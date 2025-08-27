Трамп назвал «чушью собачьей» слова Путина 3 27.08.2025, 8:11

5,448

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

И пригрозил ввести серьезные экономические санкции против России.

Президент Дональд Трамп на заседании в Белом доме 25 августа вновь пригрозил ввести серьезные экономические санкции против России, если она не прекратит войну против Украины. Также он назвал «чушью» заявления из Кремля о неготовности подписать мирное соглашение с Владимиром Зеленским якобы из-за нелегитимности последнего.

Отвечая на вопрос о последствиях для РФ в случае затягивания конфликта в Украине, Трамп заявил, что «очень хочет заключить сделку» и размышляет «об очень серьезных мерах» для этого.

По его словам, в случае если «сделка» не состоится, «будет не мировая война, но экономическая».

— Это будет плохо для России, и я не хочу этого, — отметил Трамп.

При этом он добавил, что «Зеленский тоже не безупречен», однако «для танго нужны двое» и «необходима их (Зеленского и Путина. — Прим. ред.) встреча».

Президент США также, по видимому, не принимает всерьез недавние заявления Москвы о неготовности подписать мирное соглашение с Зеленским якобы из-за того, что украинский лидер нелегитимен:

— Неважно, что они говорят. Это все чушь собачья. Все просто становятся в позу.

Трамп заявил, что рассчитывает добиться окончания войны в Украине «очень быстро».

На том же заседании его спецпредставитель Стив Уиткофф заявил, что США планируют урегулировать войну России против Украины и конфликты на Ближнем Востоке до конца года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com