закрыть
27 августа 2025, среда, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп назвал «чушью собачьей» слова Путина

3
  • 27.08.2025, 8:11
  • 5,448
Трамп назвал «чушью собачьей» слова Путина
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

И пригрозил ввести серьезные экономические санкции против России.

Президент Дональд Трамп на заседании в Белом доме 25 августа вновь пригрозил ввести серьезные экономические санкции против России, если она не прекратит войну против Украины. Также он назвал «чушью» заявления из Кремля о неготовности подписать мирное соглашение с Владимиром Зеленским якобы из-за нелегитимности последнего.

Отвечая на вопрос о последствиях для РФ в случае затягивания конфликта в Украине, Трамп заявил, что «очень хочет заключить сделку» и размышляет «об очень серьезных мерах» для этого.

По его словам, в случае если «сделка» не состоится, «будет не мировая война, но экономическая».

— Это будет плохо для России, и я не хочу этого, — отметил Трамп.

При этом он добавил, что «Зеленский тоже не безупречен», однако «для танго нужны двое» и «необходима их (Зеленского и Путина. — Прим. ред.) встреча».

Президент США также, по видимому, не принимает всерьез недавние заявления Москвы о неготовности подписать мирное соглашение с Зеленским якобы из-за того, что украинский лидер нелегитимен:

— Неважно, что они говорят. Это все чушь собачья. Все просто становятся в позу.

Трамп заявил, что рассчитывает добиться окончания войны в Украине «очень быстро».

На том же заседании его спецпредставитель Стив Уиткофф заявил, что США планируют урегулировать войну России против Украины и конфликты на Ближнем Востоке до конца года.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев