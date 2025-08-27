«Важный сигнал»: Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке 1 27.08.2025, 8:38

Стив Уиткофф

Стороны обсудят следующий этап завершения войны.

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на этой неделе проведет встречу с представителями Украины. Стороны обсудят следующий этап завершения войны.

Встреча состоится в Нью-Йорке. Спецпосланник Трампа назвал это важным фактором.

При этом Уиткофф не уточнил, с кем он будет встречаться и в какой именно день.

«Это важный сигнал. Мы ежедневно общаемся с россиянами. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть двустороннюю встречу (президентов Украины и России. - ред.)», - сказал Уиткофф в интервью Fox News.

Спецпредставителю Трампа задали вопрос о том, говорил ли российский диктатор Путин во время встречи на Аляске закончить войну. Уиткофф ответил утвердительно.

«Да, безусловно. На столе есть мирное предложение. Он действительно это сказал и, надеемся, будет придерживаться своего обещания», - сказал он.

