«Терминатор становится реальностью»
- 27.08.2025, 8:41
- 1,692
Залужный заявил об исторических изменениях на фронте.
Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подчеркнул необходимость менять стратегический подход к войне.
В интервью каналу «Нова українська школа» он заявил, что ставка должна делаться не на массовое присутствие солдат в окопах, а на современные военные технологии, прежде всего – беспилотники.
По его словам, эпоха огромных фронтов и тысяч бойцов в окопах уходит в прошлое, ведь современные средства поражения способны находить и уничтожать каждого.
В этих условиях, отметил Залужный, нужно минимизировать количество личного состава на передовой, заменяя людей дронами и роботизированными системами.
Он добавил, что уже сегодня реальностью становятся технологии, которые еще недавно казались фантастикой.
«Робот за 50 долларов способен вычислить и ликвидировать бойца. Это уже факт. То, что когда-то показывали в фильмах про Терминатора, становится нашей действительностью», – сказал дипломат.
По мнению Залужного, Украине необходимо и впредь делать ставку на беспилотные технологии, чтобы уменьшить потери и эффективно сдерживать российскую армию, которая продолжает вести разрушительную войну против Украины.