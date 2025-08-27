«Терминатор становится реальностью» 27.08.2025, 8:41

1,692

Валерий Залужный

Фото: Reuters

Залужный заявил об исторических изменениях на фронте.

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подчеркнул необходимость менять стратегический подход к войне.

В интервью каналу «Нова українська школа» он заявил, что ставка должна делаться не на массовое присутствие солдат в окопах, а на современные военные технологии, прежде всего – беспилотники.

По его словам, эпоха огромных фронтов и тысяч бойцов в окопах уходит в прошлое, ведь современные средства поражения способны находить и уничтожать каждого.

В этих условиях, отметил Залужный, нужно минимизировать количество личного состава на передовой, заменяя людей дронами и роботизированными системами.

Он добавил, что уже сегодня реальностью становятся технологии, которые еще недавно казались фантастикой.

«Робот за 50 долларов способен вычислить и ликвидировать бойца. Это уже факт. То, что когда-то показывали в фильмах про Терминатора, становится нашей действительностью», – сказал дипломат.

По мнению Залужного, Украине необходимо и впредь делать ставку на беспилотные технологии, чтобы уменьшить потери и эффективно сдерживать российскую армию, которая продолжает вести разрушительную войну против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com