закрыть
27 августа 2025, среда, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Терминатор становится реальностью»

  • 27.08.2025, 8:41
  • 1,692
«Терминатор становится реальностью»
Валерий Залужный
Фото: Reuters

Залужный заявил об исторических изменениях на фронте.

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подчеркнул необходимость менять стратегический подход к войне.

В интервью каналу «Нова українська школа» он заявил, что ставка должна делаться не на массовое присутствие солдат в окопах, а на современные военные технологии, прежде всего – беспилотники.

По его словам, эпоха огромных фронтов и тысяч бойцов в окопах уходит в прошлое, ведь современные средства поражения способны находить и уничтожать каждого.

В этих условиях, отметил Залужный, нужно минимизировать количество личного состава на передовой, заменяя людей дронами и роботизированными системами.

Он добавил, что уже сегодня реальностью становятся технологии, которые еще недавно казались фантастикой.

«Робот за 50 долларов способен вычислить и ликвидировать бойца. Это уже факт. То, что когда-то показывали в фильмах про Терминатора, становится нашей действительностью», – сказал дипломат.

По мнению Залужного, Украине необходимо и впредь делать ставку на беспилотные технологии, чтобы уменьшить потери и эффективно сдерживать российскую армию, которая продолжает вести разрушительную войну против Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев