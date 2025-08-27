Диетологи назвали пять лучших продуктов для женщин после 50 лет 27.08.2025, 8:52

1,624

Фото: Getty Images

Они богаты антиоксидантами, клетчаткой и омега-3 жирными кислотами.

Некоторые весьма незначительные изменения в питании могут помочь уменьшить воспаление и справиться с другими проблемами со здоровьем, которые могут возникнуть с возрастом. Диетологи рекомендуют употреблять в пищу продукты, которые содержат антиоксиданты, клетчатку, кальций, полезные жиры и белок. Портал EatingWell рассказывает о пяти лучших продуктах, которые стоит употреблять в пищу после 50 лет.

1. Ягоды

Черника, ежевика, клубника, малина — все они богаты антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление и способствуют здоровому старению.

Ягоды — ключевой элемент диеты MIND — режима питания, разработанного для профилактики деменции и других форм снижения когнитивных функций.

2. Фасоль

Фасоль содержит пептиды, полифенолы и сапонины, которые обладают противовоспалительными свойствами.

«Употребление смеси бобовых обеспечивает более длительное чувство сытости и помогает бороться с избыточным воспалением в организме», — говорит диетолог-нутрициолог Зариэль Грульон.

Более того, фасоль богата клетчаткой, которая поддерживает здоровый микробиом кишечника, что может помочь справиться с проблемами кишечника, связанными с менопаузой. Она также является источником ценного растительного белка, который помогает предотвратить возрастную потерю мышечной массы.

3. Темно-зеленые листовые овощи

«Темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста кейл, кресс-салат, богаты полезными питательными веществами и фитохимическими веществами, которые [снимают] воспаление и помогают снизить окислительный стресс», — говорит диетолог Сима Шах. К ним относятся витамины A, C, E и K, а также мощные полифенолы.

Темная листовая зелень также особенно богата минералами, необходимыми для строительства костей, такими как кальций, магний и калий, говорит Шах.

4. Лосось

Лосось стоит добавить в свой рацион, поскольку он богат омега-3 — жирными кислотами, известными своими противовоспалительными свойствами.

«Употребление одной-двух порций жирной рыбы в неделю может поддержать здоровье сердца, уменьшить скованность, связанную с артритом, и помочь сохранить функцию мозга. Это источник высококачественного белка и витамина D — двух питательных веществ, которые поддерживают мышечную массу и прочность костей», — говорит Лиззи О’Коннор, магистр наук, сертифицированный диетолог.

5. Орехи

Горстка орехов содержит множество антиоксидантов и полезных для сердца питательных веществ, таких как фитостеролы, селен, магний, токоферолы, полифенолы, ненасыщенные жиры и клетчатка.

Благодаря своему богатому питательному составу орехи помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Миндаль и грецкие орехи особенно полезны для уменьшения воспаления, а бразильские орехи помогают снизить окислительный стресс. Особенно если вы не едите рыбу, стоит добавить грецкие орехи в свой рацион благодаря содержанию омега-3 жирных кислот, которые борются с воспалением.

