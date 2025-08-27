Премьер Канады: Путин боится встречи с Зеленским 3 27.08.2025, 9:04

Марк Карни

Фото: Getty Images

Поэтому постоянно выдвигает условия.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится встречаться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсуждать условия прекращения войны

Об этом сообщает «Укринформ».

«Президент Путин постоянно выдвигает условия и затягивает, поскольку боится этой встречи», - сказал Карни на пресс-конференции.

Также канадский политик добавил, что Зеленский, в свою очередь, готов встретиться с Путиным «на любой нейтральной территории».

«То есть он не ожидает визита Путина в Киев, но и сам не планирует отправляться в Москву для этой встречи. Впрочем, любое место - устраивает», - отметил глава правительства Канады.

Кроме того, Карни подчеркнул, что союзникам важно продолжать оказывать Украине помощь, пока саммит Путина и Зеленского не состоится.

