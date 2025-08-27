Лукашенко вспомнил о «бабе Дуне» 8 27.08.2025, 9:51

Диктатор снова наступает на те же грабли.

Александр Лукашенко отвел срок до 1 января на создание эффективной системы торгового обслуживания по всей стране. Прежде всего в сельской местности. «И не дай бог помощники и уполномоченные увидят хоть одну деревеньку, где «баба Дуня» не получила то, на что она всю жизнь работала», — предупредил Лукашенко на совещании по этой самой системе торгового обслуживания, пишет Plan B.

Главное — цены. И ассортимент

Такие совещания Лукашенко проводит регулярно. Но «система торгового обслуживания на селе», упирается и не складывается годами. Потому что основу ее менять Лукашенко не спешит. Это Белкоопсоюз, торговая сеть потребительской кооперации, объединяющая более 4,7 тысяч торговых объектов. И около 32 тысяч работников. Без конца требующая государственной помощи и регулярно генерирующая убытки и уголовные дела за коррупцию.

Требования Лукашенко озвучил самые общие: важно обеспечить ассортимент. «И цены. Главное — цены».

«Исходя из представленного мне доклада правительства, выводы такие (как обычно): все идет по плану, население обслуживается на должном уровне, но сдерживают развитие торговли некоторые регуляторные барьеры. Интересно, что ж это за «матерное» слово? Опять регуляторика не работает. Вы, вообще-то, хочется спросить, сами, кто писал, понимаете, что вы пишете? Это, по-вашему, главные помехи для работы сельских магазинов? — возмутился Лукашенко. — Я бы хотел знать, кто вам устанавливает эти барьеры — регуляторики, и почему они еще не ликвидированы. По вашим же данным, реализуется несколько страновых концепций, стратегий и планов для сельских жителей. Так почему такие проблемы и недовольство населения?»

Претензии населения всем тоже хорошо известны. «Люди жалуются на неудобный график работы автомагазинов и скуднейший ассортимент. Местные власти не в состоянии это урегулировать?» — уточнил он.

Сети нам помогут

Лукашенко подчеркнул, что ответственность за обслуживание населения лежит на местных органах власти.

Схема организации торговли, по его словам, должна быть простой: в районном центре работают несколько хороших, максимально наполненных товарами торговых центров, в агрогородках — магазины поменьше. В больших деревнях Лукашенко потребовал организовать работу обыкновенного магазина: построить, отремонтировать, обеспечить кадрами и товарами нормального качества. «И крайнее звено — удобная для людей развозная торговля или доставка (коопсоюз, почта, частник — неважно)», — уточнил он.

«В небольшие деревни, пусть даже неперспективные, следует привлечь торговые сети для обслуживания населения, — поручил он. — Надо обеспечить баланс: строишь прибыльный бизнес в столице и других крупных городах — возьми на себя социальную ответственность по обслуживанию потребителя на селе. Тем более что проблемных районов не так уж и много».

«Я хочу, чтобы вы это услышали. У нас все умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, неплохо живут, правда, на Лазурном берегу все хозяева и собственники. Ну так организуйте так, чтобы они работали там, в глубинке», — потребовал он. Инструменты для этого есть, считает Лукашенко. Например, недавно в восьми районах страны для крупной сетевой торговли были расширены возможности охвата потребителей.

А как же Белкоопсоюз

Собственно, сети от работы в глубинке никогда не отказывались. Особенно если бы с них сняли антимонопольные ограничения. И глубинка эти сети тоже ждала — автолавка от Белкоопсоюза действительно бедная и дорогая, а тут по телевизору постоянно рекламируют всякие приятные сетевые акции и скидки. Но Белкоопсоюзу такой конкурент был не просто невыгоден: смертельно опасен.

Лукашенко от старейшего торгового монстра, а Белкоопсоюзу уже более ста лет, отказываться не спешил. Хотя критиковал много и однообразно.

«Белкоопсоюз у нас никогда не блистал. И когда ему были представлены приличные возможности в конкурентной борьбе на этом поле, за это время практически, кроме борьбы с коррупцией, больше ничего не было сделано», — посетовал Лукашенко в 2014-м.

«Так сложилось исторически, что на территории Беларуси село и потребкооперация, помогая друг другу, развивались вместе почти 107 лет. И сегодня вашими услугами охвачен каждый третий житель страны. В основном сельский житель. И я не зря повторяю: если потеряем деревню — потеряем страну. Наши люди, которых мы обслуживаем на селе, достойны лучшего», — говорил он через 10 лет.

Но претензии и в 2014-м, и в 2021-м, и в 2024-м обсуждались похожие.

«Прошло почти два с половиной года, — отмечал Лукашенко в 2024-м. — И что? К сожалению, претензий к вашему союзу стало даже больше. Убыточная деятельность, вопросы со стороны контролирующих органов, жалобы населения».

Тогда, несмотря на проблемы, от заверил, что «потерять такую уникальную структуру, как Белкоопсоюз, мы не имеем права».

Недавно Белкоопсоюз отчитывался о том, какие проблемы ему удалось решить, и хвастался ростом товарооборота. Но на совещании Лукашенко обратил внимание на проблемы. В частности, на сокращение торговых объектов Белкоопсоюза на селе. Год назад их доля в общем объеме таких объектов составляла почти 25%, а сегодня уже около 23%. «Такими темпами вы потеряете всю свою торговую сеть, в которой пока еще можете сбывать производимую вами продукцию», — предупредил он.

Остается и проблема убытков: они достигли 33 млн рублей. Лукашенко возмутился, что при этом зарплата у руководства Белкоопсоюза выше, чем у большинства министров (в 1,5 раза больше, чем у министров ЖКХ и экономики, в 1,3 раза — чем у министра строительства, в 1,2 раза — чем у министра промышленности). А вот у продавцов на селе она мизерная.

«По торговле должна быть система. У нас системное государство», — подчеркнул он.

Так что как должно быть — он рассказал. А вот как этого добиться — придется поломать голову его чиновникам. Пока эта на первый взгляд несложная задачка про ассортимент, цены и «бабу Дуню» остается нерешенной. Может, на Лазурном берегу поинтересоваться?

