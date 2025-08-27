FT: Компания Маска успешно запустила ракету Starship после череды неудач 27.08.2025, 9:59

Фото: SpaceX

Это был юбилейный запуск SpaceX.

Компания SpaceX Илона Маска наконец успешно запустила ракету Starship в десятый испытательный полет после серии неудачных попыток.

Как пишет Financial Times, ракета успешно стартовала с базы Starbase в Южном Техасе. Космический корабль Starship отделился от нижней ступени ускорителя и вывел на орбиту восемь имитаторов спутников Starlink.

Затем космический корабль вновь запустил двигатели Raptor в космосе и приводнился в Индийском океане. «Сверхтяжелый ускоритель» также провел серию испытаний в космосе и успешно вернулся, приземлившись в Мексиканском заливе.

Latest launch of SpaceX Starship completes first-ever payload deployment of 8 dummy satellites. pic.twitter.com/QmzqHnmTEx — The Associated Press (@AP) August 27, 2025

Ракета Starship - новости

Ракета впервые вышла в космос в конце 2023 года. Однако с тех пор SpaceX столкнулась с многочисленными неудачами, которые поставили под сомнение жизнеспособность проекта.

В июне ракета взорвалась на стартовой площадке из-за «серьезной аномалии» во время испытательного запуска. В мае инженеры не смогли открыть створки и развернуть спутники во время девятого испытательного запуска в мае, а затем потеряли управление верхней ступенью при входе в атмосферу.

Два предыдущих запуска также закончились тем, что ракета вышла из-под контроля и взорвалась в атмосфере над Карибским морем, засыпав окрестности обломками. После этого Федеральное управление гражданской авиации США на несколько месяцев запретило будущие запуски.

Юбилейный, десятый запуск изначально был запланирован на воскресенье, но сначала был отложен из-за утечки жидкого кислорода, а затем из-за плохой погоды.

