Археологи «состарили» Минск на 70 лет

Археологи «состарили» Минск на 70 лет1
- 27.08.2025, 10:05
Раскопки показали, что история белорусской столицы началась в 997 году.
Стена вокруг древнего города на реке Менка начала строиться в 997 году, выяснили археологи во время раскопок на юге Минска. А это значит, что Минск старше, чем мы думали.
«Мы полностью исследовали всю конструкцию стены и ее дальнейшую судьбу. И благодаря дендрохронологическому анализу получили точную дату, когда эта стена начала возводиться. Это был 997 год», — говорит археолог Андрей Войтехович, руководящий раскопками.
В том году здесь начали рубить дубы и строить из них эту стену. Поэтому этот год можно считать датой основания Минска.
«Этот город, безусловно, является летописным Менском на реке Менка», — утверждает археолог.
Позже Минск был разрушен — и отстроен на Свислочи, немного севернее своей колыбели. А на месте, где он изначально строился, была возведена усадьба. Ученые представят свои выводы городским властям. Именно от них зависит, будет ли год основания города официально перенесен.