закрыть
27 августа 2025, среда, 10:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕРИП вводит изменение для клиентов

1
  • 27.08.2025, 10:25
ЕРИП вводит изменение для клиентов

Оно коснется ошибочных и отмененных перечислений средств.

С 1 октября изменятся правила возврата денег через ЕРИП. Об этом сообщается на сайте организации. Речь про ошибочные или отмененные перечисления средств.

Что изменится

С 1 октября появляется возможность онлайн-возврата через ЕРИП двумя способами. Первый — на тот же счет, с которого была произведена оплата, — по номеру операции в ЕРИП. Еще один — на другой счет плательщика, если человек его сообщит.

Как сейчас происходит

Ошибочные или отмененные платежи возвращают не напрямую человеку, а через поставщика услуг или банк. Это занимает дополнительное время, причем порой нужно предоставлять дополнительные документы или подтверждения, чтобы деньги вернулись.

Напомним, с 16 сентября «МТБанк» перестанет взимать комиссию за погашение в кассе через ЕРИП задолженности по кредиту другого банка, если платеж совершается за счет займа «МТБанка». При этом комиссия за прием платежа в кассе «МТБанка» через ЕРИП с 16 сентября увеличится с 5 до 10 рублей.

Финансовая грамотность необходима каждому. Это навыки управления личными финансами, принятие взвешенных решений при использовании банковских продуктов и услуг, инвестировании сбережений, планирован...

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев