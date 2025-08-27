ЕРИП вводит изменение для клиентов 1 27.08.2025, 10:25

Оно коснется ошибочных и отмененных перечислений средств.

С 1 октября изменятся правила возврата денег через ЕРИП. Об этом сообщается на сайте организации. Речь про ошибочные или отмененные перечисления средств.

Что изменится

С 1 октября появляется возможность онлайн-возврата через ЕРИП двумя способами. Первый — на тот же счет, с которого была произведена оплата, — по номеру операции в ЕРИП. Еще один — на другой счет плательщика, если человек его сообщит.

Как сейчас происходит

Ошибочные или отмененные платежи возвращают не напрямую человеку, а через поставщика услуг или банк. Это занимает дополнительное время, причем порой нужно предоставлять дополнительные документы или подтверждения, чтобы деньги вернулись.

Напомним, с 16 сентября «МТБанк» перестанет взимать комиссию за погашение в кассе через ЕРИП задолженности по кредиту другого банка, если платеж совершается за счет займа «МТБанка». При этом комиссия за прием платежа в кассе «МТБанка» через ЕРИП с 16 сентября увеличится с 5 до 10 рублей.

