Россия не способна защитить даже свое воздушное пространство.

В Украине продолжается четвертое лето полномасштабной войны. Несмотря на ожидания Кремля, что украинская оборона не выдержит, масштабное летнее наступление российской армии оказалось неудачным.

Москва не смогла достичь ключевых стратегических целей и даже обнаружила серьезные слабости в собственной системе противовоздушной обороны. Об этом пишет Bild.

«Крепость» Покровск выстояла

Российские войска с января пытались взять под контроль Покровск, однако все их штурмы закончились провалом. В начале августа оккупанты на короткое время зашли в центр города, однако уже через три недели были уничтожены или взяты в плен.

«Мы держим город и подготовили некоторые сюрпризы для россиян. Военная ситуация лучше, чем кажется на картах», – отметил украинский офицер.

Курск и «буферная зона» Путина

В конце марта россиянам удалось вытеснить украинские войска из Курска после восьми месяцев ожесточенных боев, привлекая для этого тысячи северокорейских наемников. Эту операцию издание назвало «самым большим позором российской войны».

В ответ Кремль объявил о создании 600-километровой «буферной зоны» на территории трех приграничных областей Украины. Однако к концу лета Россия контролировала лишь около 70 километров вдоль границы и находилась под серьезным давлением. Здесь также военные силы Путина полностью провалились.

Провал на юге

В Херсонской и Запорожской областях, которые Россия формально аннексировала еще в 2022 году, фронт оставался стабильным. Попытки наступления закончились неудачей, а в августе Путин фактически предложил свернуть операцию в обмен на уступки со стороны Киева по Донбассу.

Украинские дроны против российской ПВО

Наиболее показательным провалом лета стала беспомощность российской ПВО. Украинские беспилотники все чаще наносили удары на глубину до 1200 км в пределах России, поражая нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктуру. С начала года уничтожено около 17% производственных мощностей российских НПЗ. Это привело к дефициту топлива, очередям на заправках и росту цен внутри РФ.

По данным Bild, за лето Россия захватила лишь 1800 кв. км украинской территории – это всего 0,3% площади страны. Именно эти цифры стали одним из аргументов президента Украины Владимира Зеленского для готовности к переговорам о прекращении огня, но без выполнения ультиматумов Кремля.

Оборонный эксперт Густав Грессель в комментарии Bild отметил, что украинская армия сохраняет боеспособность и проходит внутреннюю реорганизацию, тогда как российские силы демонстрируют признаки истощения.

«Зимой, когда земля замерзнет, а листья опадут с деревьев, а это означает меньшую защиту от дронов, россияне предпримут попытку нового наступления», – предупредил он.

