Учителям запретили пользоваться телефонами на уроках

Учителям запретили пользоваться телефонами на уроках1
- 27.08.2025, 10:47
- 1,330
С сентября запрет распространили и на педагогов.
Первоначально запрет был направлен исключительно на учеников, а теперь коснулся и преподавателей: с 1 сентября им запрещено использовать гаджеты во время уроков.
«Использование педагогическими работниками учреждения общего среднего образования устройств мобильной связи (интернет-связи) в ходе образовательного процесса не допускается, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью учащихся, работников, других экстренных случаев», — говорится в постановлении Министерства образования, опубликованном на ресурсе pravo.by.
Кроме того, документ напоминает о полном запрете на использование гаджетов учениками. При этом есть одно исключение — школьники могут пользоваться мобильными из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Например, для мониторинга сахара в крови при сахарном диабете. В отдельных случаях использование телефонов может разрешить дежурный администратор школы.