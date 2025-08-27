Учителям запретили пользоваться телефонами на уроках 1 27.08.2025, 10:47

1,330

С сентября запрет распространили и на педагогов.

Первоначально запрет был направлен исключительно на учеников, а теперь коснулся и преподавателей: с 1 сентября им запрещено использовать гаджеты во время уроков.

«Использование педагогическими работниками учреждения общего среднего образования устройств мобильной связи (интернет-связи) в ходе образовательного процесса не допускается, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью учащихся, работников, других экстренных случаев», — говорится в постановлении Министерства образования, опубликованном на ресурсе pravo.by.

Кроме того, документ напоминает о полном запрете на использование гаджетов учениками. При этом есть одно исключение — школьники могут пользоваться мобильными из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Например, для мониторинга сахара в крови при сахарном диабете. В отдельных случаях использование телефонов может разрешить дежурный администратор школы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com