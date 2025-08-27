закрыть
27 августа 2025, среда, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны массированно атаковали Ростов

1
  • 27.08.2025, 11:00
  • 2,348
Дроны массированно атаковали Ростов

Российские власти сообщили о пожаре и эвакуации жителей.

В российском городе Ростов-на-Дону из-за атаки беспилотников произошел пожар на крыше жилого дома, в результате чего были эвакуированы 15 жителей. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, передает Reuters.

«Самое главное, что никто не пострадал», — написал он.

По его словам, пожар удалось локализовать.

В то же время в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения ПВО якобы уничтожили за ночь 26 украинских дронов, среди которых 15 над Ростовской областью.

По словам Слюсара, дроны были сбиты в семи разных районах области, а их обломки повредили крыши и фасады нескольких жилых домов.

Как сообщили росСМИ, из-за атаки дронов в центре Ростова-на-Дону были повреждены по меньшей мере семь жилых домов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин