Дроны массированно атаковали Ростов 1 27.08.2025, 11:00

2,348

Российские власти сообщили о пожаре и эвакуации жителей.

В российском городе Ростов-на-Дону из-за атаки беспилотников произошел пожар на крыше жилого дома, в результате чего были эвакуированы 15 жителей. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, передает Reuters.

«Самое главное, что никто не пострадал», — написал он.

По его словам, пожар удалось локализовать.

В то же время в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения ПВО якобы уничтожили за ночь 26 украинских дронов, среди которых 15 над Ростовской областью.

По словам Слюсара, дроны были сбиты в семи разных районах области, а их обломки повредили крыши и фасады нескольких жилых домов.

Как сообщили росСМИ, из-за атаки дронов в центре Ростова-на-Дону были повреждены по меньшей мере семь жилых домов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com