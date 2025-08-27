Дроны массированно атаковали Ростов

Дроны массированно атаковали Ростов1
- 27.08.2025, 11:00
Российские власти сообщили о пожаре и эвакуации жителей.
В российском городе Ростов-на-Дону из-за атаки беспилотников произошел пожар на крыше жилого дома, в результате чего были эвакуированы 15 жителей. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, передает Reuters.
«Самое главное, что никто не пострадал», — написал он.
По его словам, пожар удалось локализовать.
В то же время в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения ПВО якобы уничтожили за ночь 26 украинских дронов, среди которых 15 над Ростовской областью.
По словам Слюсара, дроны были сбиты в семи разных районах области, а их обломки повредили крыши и фасады нескольких жилых домов.
Как сообщили росСМИ, из-за атаки дронов в центре Ростова-на-Дону были повреждены по меньшей мере семь жилых домов.