Атомный крейсер для бензоколонки 1 Владимир Халип

27.08.2025, 11:03

Владимир Халип

Еще одна новость для тех, кто до сих пор не понял.

Как могли проморгать и прошляпить такое событие?.. Эмоции всему виной. Кто тогда не трепетал и не волновался, пока военные на Аляске раскатывали ковровую дорожку. Это же какая встреча предстояла! По сути, это была даже не ковровая дорожка, а красная черта, о которой так много накануне говорил президент Трамп. Вот он и Путин встретятся, пожмут друг другу руки, и эта красная дорожка станет той самой красной линией, с которой начнется иной отсчет. Мгновенно утихнут войны. И долгий прочный мир воцарится вскоре на земле.

Не повезло. Не дождались. Итогом этой странной встречи стало разве что глубокое разочарование в бесполезности великих замыслов о достижении хотя бы перемирия с тем, кто требует только безоговорочной капитуляции. Этот номер обречен на провал. Наивны и бессмысленны попытки называть хорошим парнем будто бы партнера, которого уже давно разыскивает Международный уголовный суд в Гааге.

Трамп уверен был, что предложит партнеру по переговорам такие условия, от которых просто невозможно будет отказаться. А подполковник Путин прочел ему в ответ краткую лекцию о половцах и печенегах. Почти так же поступил когда-то и амбициозный, до невозможности, ефрейтор на переговорах о мире для Европы образца 1938 года. В таких переговорах главное – уступки. Последствия ничего не значат.

Только что на пресс-конференции в Белом доме, на вопрос журналиста о перспективах двусторонних переговоров по его формуле, Трамп изрек глубокомысленную фразу. «Чтобы танцевать танго, нужны двое». Кто бы спорил. Только вот позиция Зеленского смущает. Не верит он обещаниям, тем более, российским. Однако нынешняя ситуация в привычные афоризмы не укладывается. Тогда, в Мюнхене, наглец, который решил идти ва-банк, был еще слаб. И о «вундерваффе» еще только мечтал. Партнеры по переговорам могли прихлопнуть его одним щелчком. Но не решились. И трюк с отторжением чужих территорий удался.

А вот кремлевский мечтатель последнего разбора вопрос об этом оружии уже давно решил. Точнее, без него решили. Просто он постоянно имеет это в виду. И щеголяет этим наследием, где только возможно. Многие отметили его более чем странное поведение на саммите в Анкоридже. А оно ничуть не странное. Он не зря куражился, гримасничал, почти озорничал. До и после саммита он собирал информацию о самом главном. Не зря же он посещал Саров – сакральное место воображаемой имперской силы. Именно там когда-то под руководством незабвенного Лаврентия Павловича собирали то самое чудо-оружие по краденым чертежам. Главная шарашка страны со сталинским заданием тогда справилась успешно. И с той поры амбиции зашкаливают.

«Можем повторить!» - этот воинственный клич с каждым годом звучит все громче и наглее. А вопрос умиротворения агрессора по-прежнему остается актуальным. Вот бы противникам сесть за один стол, поговорить, и найти решение, выгодное всем. И прийти к согласию, что в основе всего – сделка. Чем не выход из тупика? Вот только никакие расчеты и выгоды в этом случае к миру не приведут. Никакие жертвы и потери взбесившуюся чернь не остановят. Ефрейтор тому свидетель.

Трюк с уже одиозным «Орешником» ожидаемого впечатления не произвел. И тогда они взялись за «Буревестник». Тоже ракета, только ею всерьез еще никого не пугали. А потому высадили соответствующий десант специалистов и прочих служб на ядерный полигон. На Новой Земле, и без того уже загаженной. Грядут большие испытания. Прежние попытки запустить эту ракету закончились катастрофой. Но сейчас испытатели намерены всех наивных пугнуть всерьез.

А накануне саммита на Аляске Путин уже знал, что еще к выходу из ремонта готов атомный крейсер «Адмирал Нахимов». Гигантский корабль, предназначенный для уничтожения американских авианосцев, вышел в Белое море на ходовые испытания. Это событие не привлекло особого внимания – все обсуждали сенсационную встречу на красной дорожке. Разве что китайские журналисты отметили внезапное появление в нужное время странного силуэта на горизонте. Морской монстр, как уже успели назвать его те, кто знаком с этим проектом, который обошелся сторонникам имперского реванша в 200 миллиардов рублей, уже на плаву. Почти тридцать лет длился большой распил и какая-то там реконструкция. Но затея стоила того. Бензоколока решила обзавестись еще и атомным крейсером.

Но что значат эти новости в контексте переговоров о мире или даже перемирие. Уверенность и упрямство не позволяют замечать признаки грядущей катастрофы. Вроде бы все идеально. Но как можно было ставить знак равенства между агрессором и теми, на кого совершено нападение. Ожидания наивны и предсказуемы. Усмирить агрессора куском чужой земли еще не удавалось никому. И в этом случае никаких исключений не будет.

И вот еще одна новость для тех, кто все еще не понял, какой дом задумал построить Джек на подконтрольной ему части суши. Россия только что заявила о намерении выйти из Европейской конвенции против пыток. Ничего неожиданного. Просто выяснилось вдруг, что с цивилизованным миром недостроенной империи не по пути. У реваншистов планы просто грандиозные.

Как же тут без пыток?

Владимир Халип, специально для Charter97.org

