В Беларуси продают известный ликеро-водочный завод

Его выставляют на торги уже в пятый раз, стоимость снижена на 60%.

На электронный аукцион площадки «БелЮрОбеспечение» снова выставили на продажу ликеро-водочный завод «Можейково» в Лидском районе. В лот входят капитальные строения и оборудование. Потенциальным покупателям предлагают приличную скидку.

Ликеро-водочный завод «Можейково» раньше выпускал спирт и крепкие алкогольные напитки: водку, бренди, ликеры и бальзамы. В 2024-м его выставляли на торги три раза. В этом году также уже пытались продать с аукциона.

И если ранее начальная цена завода была 30 млн рублей, затем ее снизили до 18 млн рублей. Нынешняя стоимость — 12 млн рублей. То есть скидка составляет 60% по сравнению с первоначальной ценой.

В лот входят 14 капитальных строений, в их числе спиртцех, спиртохранилище с проходной и автовесами, цех ликеро-водочных изделий, склады, мини-ТЭЦ, котельная и прочее. Продается также производственное оборудование.

Недвижимость имеет обременение — ипотека и залог.

Торги назначены на 23 сентября.

По данным сервиса Kartoteka.by, в 2019-м «Можейково» было признано неплатежеспособным и подлежало финансовому оздоровлению — с 2019 по 2027 год.

