Запад готовит мощные гарантии безопасности для Украины 1 27.08.2025, 11:15

1,166

Кая Каллас

Кая Каллас раскрыла подробности.

Коалиция желающих, возглавляемая Лондоном и Парижем, вместе с США работает над созданием гарантий безопасности для Украины. Цель - обеспечить стабильный мир в стране после прекращения огня и сделать его долгосрочным.

Об этом сообщает WELT.

Верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что будущие гарантии должны быть убедительными и надежными.

«Будущие гарантии безопасности для Украины должны быть убедительными и надежными. Украина должна иметь возможность опираться на Запад в обеспечении мира. Кремль же должен четко понимать: нарушение перемирия приведет к серьезным реакциям союзников Украины», - заявила она.

По словам Каллас, недостаточно только наблюдать за соблюдением перемирия. Для надежности гарантий Запад должен направить хорошо оснащенные миротворческие силы, способные к самообороне.

При этом первой линией защиты будет оставаться сильная украинская армия.

«Гарантии безопасности должны быть достаточно мощными, чтобы удержать Россию от нового нападения на Украину. 2022 год не должен повториться», - добавила она.

Каллас также подчеркнула, что Запад должен усилить санкции и поставлять Украине необходимое оружие, чтобы лишить Кремль возможностей продолжать войну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com