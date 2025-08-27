Как друзья Лукашенко заработали на куриных лапках 27.08.2025, 11:37

А Беларусь потеряла миллионы.

В 2024 году Беларусь потеряла доступ к многомиллиардному китайскому рынку мяса птицы. Произошло это из-за того, что приближенные к Александру Лукашенко бизнесмены организовали схему по реэкспорту иностранной курятины под видом белорусской. Китай разоблачил схему и запретил импорт из Беларуси почти всей продукции из птицы. Годовые убытки составят около $140 млн. Белорусский Расследовательский Центр выяснил, как был устроен этот бизнес, который закончился катастрофой для белорусских птицефабрик.

Когти феникса: неочевидный деликатес

Знаете ли вы, как приготовить куриные лапки? Не ножки, а именно лапки, которые в Беларуси считают отходами и перемалывают на дешевую кормовую муку? Вот простой рецепт, популярный в Китае:

В Китае куриные лапки, часто называемые «когтями феникса», — это элитарный продукт. Их желатиновая структура идеально впитывает острые азиатские специи, а традиционная китайская медицина считает их полезными для кожи и суставов благодаря высокому содержанию коллагена. В последние десятилетия вместе с ростом доходов китайского населения вырос и спрос на куриные лапки. Сегодня в КНР они стоят дороже куриного мяса и даже говядины. Деликатес настолько популярен, что даже всемирно известная сеть KFC добавила его в меню своих китайских ресторанов. Но поскольку взрослый человек может съесть десяток лапок за один обед, Китай не в состоянии самостоятельно удовлетворить потребности рынка в этом продукте. В одном только 2024 году страна импортировала 450 млн кг куриных лапок почти на $2 млрд. Лидеры по поставкам — Бразилия, США, Аргентина и Россия.

Однако доступ к этому рынку непрост. Китай вводит жесткие санитарные требования из-за риска птичьих вирусов, которые могут быть смертельными для людей. Например, в 2023 году запретили импорт из Аргентины. В этом году его восстановили, но заблокировали Бразилию, уже второй раз за последние 3 года. Кроме того, Пекин использует таможенные ограничения в политических целях: в 2015 году Китай прекратил импорт лапок из США из-за птичьего гриппа, а когда эпидемия закончилась, еще в течение двух лет не пускал американскую продукцию на свой рынок.

Исключительно теплые отношения между Пекином и Минском открыли для Беларуси окно возможностей. Но государство воспользовалось этим шансом безрассудно, превратив выгодный экспорт в аферу, которая привела к жестким ограничениям.

Как Беларусь обманула Китай

«Только две [беларусские] фабрики работают [сегодня на Китай] — наша и Витебская. И у всех уже, как правило, законтрактованные объемы. <...> Все остальные закрыты», — объясняет Ольга Сень начальница отдела маркетинга и внешнеэкономических связей ОАО Птицефабрика «Дружба». Журналистка БРЦ позвонила ей и представилась потенциальной клиенткой. Когда она переспросила причину прекращения сотрудничества с КНР, Ольга Сень добавила: «Ну, не знаю. Это, скорее, вопрос к китайскому таможенному управлению, а не ко мне».

За месяц до этого разговора, в начале июня, Александр Лукашенко посетил Китай с «семейной встречей», как он сам ее охарактеризовал. Руководители двух стран улыбались на камеры, называли друг друга друзьями, и обменивались подарками. Ни в официальных заявлениях, ни в репортажах государственных СМИ не прозвучало ни слова о том, что уже более полугода против Беларуси введены китайские экономические санкции. Хотя начало этой истории сулило нашей стране только выгоды.

В 2018 году пять белорусских птицефабрик получили доступ к китайскому рынку. В 2020-м Китай аккредитовал еще три комбината, а часть птицефабрик получила отдельные лицензии на поставки мясных субпродуктов, среди которых оказался и наш деликатес — куриные лапки. С этого начался взрывной рост их экспорта — с 10 000 тонн в 2020 году до 60 000 тонн в 2023-м. Беларусь вошла в топ поставщиков наряду с мировыми гигантами мясного производства: Бразилией, США и Россией, заняв более 11% всего экспортного рынка лапок в Китае. Годовой объем отгрузок составил четверть миллиарда долларов.

Чрезвычайно высокие цифры привлекли внимание китайских контролеров. Они провели проверку, которая выявила, что Беларусь поставляет на 30-40% больше лапок, чем способна производить. Это означало, что Минск покупает чужую продукцию и продает ее в Китай под видом собственной, что запрещено условиями аккредитации. В августе-декабре 2023 года три из пяти лицензированных поставщиков лапок потеряли право на экспорт. А в декабре 2024-го, после визита китайской делегации на беларусские предприятия, Пекин почти полностью заблокировал импорт из Беларуси продукции из птицы. Под запрет попали 11 из 13 аккредитованных птицефабрик. При этом Минску разрешили сохранить лицо: технически ограничения ввел не Китай, а белорусское Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Ведомство приостановило действие сертификатов после консультаций с китайской стороной.

Под видом клиентов мы связались с шестью птицефабриками и выяснили, что экспорт не возобновился даже через 8 месяцев после введения ограничений.

«На Китай мы пока [не работаем]... У ряда белорусских предприятий ограничения экспорта. Поэтому мы пока ... приостановлен экспорт на Китай», — сказал в телефонном разговоре Дмитрий Герасименко, начальник управления торговли РУП «Белоруснефть-Особино».

Примерно то же самое мы услышали от Елены Герус, заместительницы директора по коммерческим вопросам ОАО Птицефабрика «Рассвет»: «Мы сейчас закрыты. Отгружали с 2021 года». Она уточнила, что фабрика приостановила сотрудничество с КНР с 2024-го и теперь ждет переаттестацию.

Во время звонков мы знали названия фирм, которые помогли организовать реэкспортную схему, чем посодействовали нанесению вреда белорусскому птицеводству. Но наши собеседники отрицали, что работали с ними, а некоторые утверждали, что впервые слышат эти названия.

Фирмы иностранные, след белорусский

Договор о реэкспорте турецких куриных лапок через Беларусь в Китай заключили в 2022 году.

На первый взгляд, Беларусь в нем выступает только транзитной страной. С одной стороны в контракте — британская фирма Monistar Business LP, которая закупает лапки у турецких производителей и везет их в Беларусь. С другой — китайская Winshun Trade Limited, которая приобретает эти лапки в Беларуси и везет в Китай. Но есть в договоре между двумя фирмами необычный пункт, который привлек наше внимание. Winshun Trade Limited обещает британскому партнеру что будет прилагать усилия, чтобы у других поставщиков не было возможности поставлять продукцию того же турецкого производителя, у которого сами закупали. Выполнение такой договоренности требует связей в высоких кабинетах беларусской власти.

И, как выяснил БРЦ, с этим у китайской компании проблем нет. Среди собственников Winshun Trade Limited в течение 2023 года значился Сергей Гребенкин, гражданин Беларуси и племянник Сергея Оношко (фигуранта расследования БРЦ о бизнесе «стеклянного короля» Беларуси Александра Муравьева).

Оношко — бывший заместитель директора государственного предприятия «Беларусьторг», которое входило в Управление делами президента времен руководства Виктора Шеймана. В 2021 году, вместе с его бывшим заместителем Андреем Свиридовым, Оношко основал ЗАО «Вектор Капитал Групп». Эта компания стала фундаментом для новой теневой бизнес-империи Шеймана. Жена Оношко и тетя Гребенкина — Татьяна Оношко руководит в Беларуси фирмой ЗАО «ГБК-Шелковый путь», которая выступает посредником в схеме с реэкспортом куриных лапок из Турции в Китай. [*] [*] А среди акционеров «ГБК-Шелковый путь» мы нашли Сергея Шеймана, сына Виктора Шеймана.

В британской фирме Monistar Business также есть беларусский след. Эта компания выдала доверенность на гражданина Беларуси Дмитрия Жуковского, который в 2018 году работал в другой бизнес-империи Виктора Шеймана — компании ООО «Глобалкастом» (подробнее о ней можно узнать в расследовании БРЦ о спутнице ближайшего соратника Лукашенко). [*]

БРЦ дозвонился до Сергея Гребенкина и Дмитрия Жуковского. Первый сказал, что никогда не слышал о компании Winshun Trade Limited, а Татьяна Оношко не является его тетей. Второй коротко отметил, что не имеет ничего общего с этим делом, и положил трубку.

Не получили ответов мы и от Winshun Trade Limited. На журналистский запрос главный юридический советник компании потребовал раскрыть источники нашей информации, в том числе имена, контактные данные и документы, которые подтверждают ее точность, заверив эту информацию нотариально, что является нарушением журналистских стандартов. Кроме того, в письме содержатся предупреждения о возможных юридических последствиях для БРЦ, в том числе обращениях «в компетентные органы Гонконга, КНР и посольство КНР в Минске».

Сколько заработали на схеме…

На основании одной поставки, в которой совпадают вес партии и номер контейнера, мы проследили за всей реэкспортной цепочкой. Турецкие лапки поставляла в Беларусь Monistar Business. Здесь из турецких они превращались в лапки белорусской птицефабрики «Рассвет». После чего их реализовывал «ГБК-Шелковый путь».

Кстати, во время разговора с заместительницей директора по коммерческим вопросам птицефабрики Еленой Герус журналист БРЦ спросил, работал ли «Рассвет» раньше с «ГБК-Шелковый путь». Сначала в трубке повисла 6-секундная пауза. После Герус спросила о цели такого интереса и отрицала сотрудничество с этой фирмой. Закончился разговор рассерженным «до свидания» и брошенной трубкой после очередного вопроса о компании Шеймана.

Хотя именно под маркой «Рассвета» «ГБК-Шелковый путь» продал партию лапок компании Winshun Trade Limited. Но не по реальной рыночной цене — около $3,5 за килограмм, а на 43% дешевле, по $2,45. После Winshun Trade Limited перепродал эту партию обратно британскому Monistar Business — уже по $2,89, и только потом ее приобрел окончательный реальный покупатель — компания Cloudtop Agriculture Far East Limited. Она заплатила $3,46 за килограмм. То есть из Беларуси лапки сразу поехали в Китай, но по дороге их трижды перепродавали.

Разница в цене — $1,01 на одном килограмме — может показаться незначительной. Но в 2023 году Беларусь экспортировала 60 млн кг лапок, что в пересчете дает только за один год $60 млн, которые поделили между собой британская и китайская фирмы с белорусскими корнями. Заниженная цена при продаже из Беларуси позволяла «ГБК-Шелковый путь» не платить налоги с этих $60 млн в белорусский бюджет. А сложная схема с тройной перепродажей помогала избегать оплаты налогов и в других юрисдикциях. Так, в 2019 году Winshun Trade Limited, еще до реэкспорта курятины из Беларуси, декларировала отсутствие налогов на добавленную стоимость, так как вся ее деятельность велась вне Китая.

Журналист БРЦ дозвонился до директора «ГБК-Шелковый путь» Татьяны Оношко и предложил прокомментировать наши находки. После первого вопроса о причине продажи куриных лапок по заниженной цене из Беларуси в Китай Оношко бросила трубку.

Также мы послали письменный запрос в компанию «ГБК-Шелковый путь», но он остался без ответа.

…и как она работает

Понять, как работает схема реэкспорта куриных лапок в Китай, нам помог один документ, который нашли активисты «Рабочего Руха». Это инструкция с набором алгоритмов, которые применяли участники аналогичной аферы, только не с турецкими лапками, а с украинскими куриными крылышками.

Вместо Winshun Trade Limited и Monistar Business операции проводили через белорусскую компанию ООО «Сохра», принадлежащую Александру Зайцеву — бывшему помощнику Виктора Лукашенко. А вот птицефабрикой для прикрытия чужой продукции выступал уже знакомый нам «Рассвет». Птичьи крылышки закупали на украинской фабрике в упаковках с местными фирменными наклейками. После приезда в Беларусь коробки ехали на «Рассвет», где все наклейки меняли на беларусские.

И все это подробно описано в инструкции: «Договор процессинга, по которому Рассвет — осуществляет переработку охлажденной продукции (процессинг) — производя замороженную продукцию. (Фактически происходит только изменение маркировки и выписка новых документов) <...> Вся продукция, которая в последствии уедет в КНР должна иметь только маркировку Рассвета».

В документе указаны телефонные номера каждого фигуранта схемы и персональные обязанности в цепочке реэкспорта. Нашли мы там и фамилию уже известной нам замдиректора по коммерческим вопросам птицефабрики «Рассвет» Елены Герус, о разговоре с которой рассказали выше. Аспекты сотрудничества с «ГБК-Шелковый путь» во время первого звонка мы выясняли под видом проведения опроса. Второй раз мы представились журналистами БРЦ, но успели задать всего один вопрос — о документе-инструкции и роли «Рассвета» в схеме с поставками украинских куриных крылышек в Китай. Герус выкрикнула в ответ, что поставляла только продукцию собственного производства, и положила трубку.

Негативные последствия для Беларуси

После того, как в 2024 году Китай обнаружил махинации и запретил импорт мяса птицы и лапок для 11 из 13 белорусских птицефабрик, Беларусь оказалась лишена доступа к крупнейшему в мире рынку, который оценивается в миллиарды долларов. По подсчетам БРЦ, за первый год запрета недополученная прибыль может составить $140 млн, и она растет с каждым днем. В то время как фирмы, замешанные в схемы, и стоящие за ними люди заработали десятки миллионов долларов, беларусские государственные предприятия оказались в китайском черном списке и каждый день недополучают потенциальные экспортные выгоды.

Беларусь не впервые выступает организатором международных контрабандных схем. В 2000-х в Россию переправляли иностранный тростниковый сахар, выдавая его за свекольный из Беларуси. Позже были поставки топлива в Европу под видом разбавителей. В 2010-х стали известными «беларусские» креветки, ананасы и пармезан, которые переправляли в Россию, минуя российские контрсанкции. В публичном пространстве ананасово-креветочные схемы нередко были поводом для шуток. Но реальным результатом такого реэкспорта стали усиленные таможенные ограничения и ухудшение торговых условий для всей страны.

Негативный опыт не остановил высокопоставленных лиц, близких к Лукашенко, от новых афер. Описанная в этом расследовании схема — это первый известный случай попытки обмануть не только Россию, но и Китай, одного из немногих стратегических партнеров Беларуси. В результате чего вместо развития экономики Минск получил репутационные и экономические потери.

