Найден неожиданный фактор, управляющий нашими эмоциями 27.08.2025, 11:44

Он может влиять даже на динамику романтических отношений.

Ученые из Университета Флиндерса в Австралии совместно с британскими коллегами выдвинули гипотезу: микробы, живущие в почве и окружающей среде, способны опосредованно воздействовать на микробиоту человека и «ось кишечник–мозг», влияя на эмоции и даже на динамику романтических отношений. Работа опубликована в журнале mSystems.

Авторы собрали данные о том, как микроорганизмы способны регулировать гормоны и ключевые нейромедиаторы — дофамин, серотонин и окситоцин, которые связаны с эмоциями, в том числе с привязанностью и романтическими чувствами.

«Мы исследуем, как эволюционно сложившиеся взаимодействия микробов и эндокринной системы могут влиять не только на любовь, но и на такие состояния, как агрессия или враждебность. Если гипотеза подтвердится, это откроет перспективы для новых подходов к поддержанию психического здоровья и межличностных отношений», — пояснил соавтор работы Джейк Робинсон.

Ученые также рассматривают почву как важный элемент сложной сети взаимодействий между биологическими, экологическими и социальными системами. Здоровая почва не только выделяет химические и микробные сигналы, но и поддерживает растительность, улучшающую воздух, снижающую шум и регулирующую температуру. Все это косвенно влияет на нервную, эндокринную и иммунную системы человека.

Напротив, деградация почвы повышает уровень вредных частиц в воздухе и снижает разнообразие аэробиома, что может быть связано с воспалительными процессами и ухудшением психического благополучия.

По словам исследователей, необходима совместная работа экологов, медиков и градостроителей, чтобы проектировать среду, которая будут не только биологически разнообразной, но и совместимой с потребностями здоровья человека.

