27 августа 2025, среда, 13:22
Поставки нефтепродуктов в Москву остановлены

  • 27.08.2025, 12:14
  • 4,456
ГУР сообщило о последствиях взрыва на нефтепроводе «Рязань-Москва».

Вчера, 26 августа на территории Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе «Рязань-Москва», который является одним из ключевых источников поставок нефтепродуктов в Москву.

Об этом рассказали источники РБК-Украина в ГУР Министерства обороны.

Как отмечают собеседники в Главном управлении разведки, сообщения о сильном «хлопке» в пабликах города Рязань сопровождались масштабным пожаром.

Уже через несколько часов на место происшествия прибыли бригады экстренных служб для его ликвидации.

Местные жители сообщают, что в районе села Божатково железнодорожного района Рязани находятся правоохранители и ремонтные бригады, которые занимаются устранением последствий взрыва и пожара.

Магистраль с 2018 года перепрофилирована под поставки автомобильного бензина компанией «Транснефть», обеспечивающей потребности российской армии.

По информации ГУР МО, транспортировка нефтепродуктов в Москву временно остановлена, а представители «Транснефти» подсчитывают убытки от инцидента.

