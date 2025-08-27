Поставки нефтепродуктов в Москву остановлены

Поставки нефтепродуктов в Москву остановлены3
- 27.08.2025, 12:14
ГУР сообщило о последствиях взрыва на нефтепроводе «Рязань-Москва».
Вчера, 26 августа на территории Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе «Рязань-Москва», который является одним из ключевых источников поставок нефтепродуктов в Москву.
Об этом рассказали источники РБК-Украина в ГУР Министерства обороны.
Как отмечают собеседники в Главном управлении разведки, сообщения о сильном «хлопке» в пабликах города Рязань сопровождались масштабным пожаром.
Уже через несколько часов на место происшествия прибыли бригады экстренных служб для его ликвидации.
Местные жители сообщают, что в районе села Божатково железнодорожного района Рязани находятся правоохранители и ремонтные бригады, которые занимаются устранением последствий взрыва и пожара.
Магистраль с 2018 года перепрофилирована под поставки автомобильного бензина компанией «Транснефть», обеспечивающей потребности российской армии.
По информации ГУР МО, транспортировка нефтепродуктов в Москву временно остановлена, а представители «Транснефти» подсчитывают убытки от инцидента.