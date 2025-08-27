ISW: В России такого не было с начала 1990-х 6 27.08.2025, 12:16

6,076

Удары ВСУ привели к дефициту бензина по всей РФ.

Недавние украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам способствовали дефициту бензина по всей России — что, вероятно, повысит инфляцию и повлечет дальнейшую макроэкономическую нестабильность в России, предполагает Институт изучения войны (ISW). А вероятное сокращение экспорта российской нефти в Индию из-за тарифов США может существенно ограничить способность России финансировать свою военную машину.

В своем новом отчете специалисты ISW обращают внимание на публикацию агентства Reuters о том, что из-за недавних украинских ударов по 10 нефтеперерабатывающим заводам Россия потеряла не менее 17% своих нефтеперерабатывающих мощностей. Это примерно 1,1 миллиона баррелей в день, что спровоцировало дефицит бензина (в частности А-95 премиум) в некоторых районах юга и Дальнего Востока России, а также на оккупированных Россией территориях Украины.

По данным Reuters, Россия увеличила свой план экспорта сырой нефти на 200 000 баррелей в день в августе, поскольку удары украинских беспилотников нарушили работу нефтеперерабатывающих заводов, тогда как российская сырая нефть осталась доступной для экспорта. Этот пересмотр экспортных планов может увеличить нефтяные доходы России в краткосрочной перспективе, однако, вероятно, негативно повлияет на внутреннюю экономику, прогнозируют аналитики ISW.

Газета Wall Street Journal 25 августа сообщила, что в нескольких регионах России и в оккупированном Крыму введено нормирование на заправках из-за ущерба российским нефтеперерабатывающим заводам, нанесенного ударами украинских беспилотников. Глава Курильского муниципального округа Константин Истомин 25 августа сообщил о приостановке продажи бензина А-92 жителям Курильских островов (Сахалинская область РФ). В ISW напоминают, что Россия пыталась удовлетворить внутренний спрос на бензин еще до недавних ударов Украины и вводила периодические запреты на экспорт бензина с 2022 года, в последний раз запретив экспорт в конце июля и в августе.

В ISW подчеркивают, что дефицит бензина в России обострили именно недавние удары Украины по российским НПЗ. Это привело к резкому росту цен на бензин по всей России и в оккупированных районах Украины, что, вероятно, приведет к увеличению потребительских расходов и увеличению бизнес-расходов во всех отраслях промышленности. Этот рост повысит инфляционные ожидания, а также подтолкнет общую инфляцию вверх, увеличивая как прямые, так и косвенные расходы российской экономики, прогнозирует Институт изучения войны. Там напоминают, что центральный банк России 25 июля 2025 года снизил процентную ставку — вероятно, это была превентивная реакция на временное снижение сезонно скорректированного годового уровня инфляции в июне 2025. Однако повышение цен на бензин и снижение процентной ставки в сочетании с долгосрочным увеличением выплат российским военнослужащим, а также с наращиванием рабочей силы, привлеченной к работе в оборонно-промышленном комплексе, вероятно, приведут к резкому росту инфляции, ослаблению покупательной способности россиян, девальвации рубля в среднесрочной и долгосрочной перспективе и созданию дальнейшей макроэкономической нестабильности в России, прогнозируют в ІЅԜ.

Аналитики Института отдельно рассмотрели последствия, которые будет иметь новый шаг США — дополнительный 25%-й тариф (общий теперь 50%) на экспорт товаров из Индии в США из-за закупок Индией российской нефти. Эти тарифы начали действовать с сегодняшнего дня, с 27 августа. В то же время Индия является одним из крупнейших импортеров российской нефти, и сейчас импортирует примерно 37% своей нефти из России — по сравнению с примерно 2% до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. 26 августа агентство Bloomberg сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие заводы планируют сократить закупки российской сырой нефти в ответ на повышение тарифов США, хотя сообщений о планах полностью прекратить закупки из России не было. Осведомленные источники сообщили Bloomberg, что как государственные, так и частные перерабатывающие предприятия Индии, вероятно, сократят закупки до 1,4−1,6 миллиона баррелей в день по сравнению со среднемесячным показателем 1,8 миллиона баррелей в день в течение 2025 года.

Сокращение закупок российской нефти индийскими нефтеперерабатывающими заводами в течение длительного периода времени, вероятно, существенно ограничит способность России финансировать свою военную машину, ожидают специалисты Института изучения войны. ISW продолжает оценивать, что вторичные санкции, вероятно, еще больше повлияют на российскую экономику, подрывая доходы от российской нефти, которые являются важными для финансирования Кремлем войны против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com