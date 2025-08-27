Сигналы из Москвы: Зеленский объяснил ситуацию с мирными переговорами
- 27.08.2025, 12:32
Президент Украины провел «очень хороший разговор» с главой Финляндии.
Россияне дают негативные сигналы относительно встреч руководителей Украины, России и США и дальнейшего развития событий, отметил глава украинского государства Владимир Зеленский.
В Telegram он написал, что имел «очень хороший разговор» с президентом Финляндии Александром Стуббом, и что происходит координирование позиций ради более весомых результатов.
«Важное направление - отношения с Соединенными Штатами, максимальная содержательность в этих отношениях. Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Каждый день новые жертвы. Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России - шаги к реальной дипломатии», - подчеркнул президент Украины.
Зеленский также подчеркнул, что команды, в которые вовлечены европейцы, американцы и другие партнеры Украины в «коалиции желающих», активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины.
«Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности - на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже время организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки», - добавил он.