27 августа 2025, среда, 13:23
Сигналы из Москвы: Зеленский объяснил ситуацию с мирными переговорами

  • 27.08.2025, 12:32
  • 2,158
Владимир Зеленский

Президент Украины провел «очень хороший разговор» с главой Финляндии.

Россияне дают негативные сигналы относительно встреч руководителей Украины, России и США и дальнейшего развития событий, отметил глава украинского государства Владимир Зеленский.

В Telegram он написал, что имел «очень хороший разговор» с президентом Финляндии Александром Стуббом, и что происходит координирование позиций ради более весомых результатов.

«Важное направление - отношения с Соединенными Штатами, максимальная содержательность в этих отношениях. Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Каждый день новые жертвы. Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России - шаги к реальной дипломатии», - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что команды, в которые вовлечены европейцы, американцы и другие партнеры Украины в «коалиции желающих», активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины.

«Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности - на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже время организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки», - добавил он.

