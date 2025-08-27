Очереди на выезд в ЕС продолжают сокращаться 27.08.2025, 12:39

Больше всего авто — в пункте пропуска Брест-Тересполь.

Въезда в Евросоюз на 10:00 27 августа ожидало 4.695 легковых авто, сообщает Государственный пограничный комитет.

Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), в очереди находилось 4.230 авто. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 37%, отмечает ГПК.

Также здесь в очереди находится 13 автобусов, пишет «Позiрк».

Сутками ранее в 10 часов было 4.868 легковых автомобилей и 30 автобусов, год назад — 550 автомобилей (в 7,6 раза меньше) и 39 автобусов.

Больше всего автомобилей — 4.770 — скопилось здесь в 2 часа ночи 20 августа.

Рекорд в очереди автобусов был зафиксирован в 12 часов 19 августа — 157. Быстро увеличиваться очередь начала 15 августа. Если на начало суток она составляла 48 автобусов, то на конец — 95 (максимум в тот день — 110).

По состоянию на 10:00 въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 390 легковых автомобилей (540 сутками ранее). Сопредельные пункты пропуска приняли из Беларуси 52% автомобилей от нормы, отмечает ГПК.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 75 единиц легкового транспорта (80 сутками ранее) и один автобус (3). Его сотрудники за 24 часа приняли на свою территорию 66% авто.

Литовское направление остается самым загруженным для фур.

Перед погранпереходами Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется 570 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данные пункты пропуска в Литву проследовало всего 13% авто от нормы.

Контрольные службы польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) за сутки оформили 39% большегрузов. Здесь въезда в Евросоюз ожидают 110 фур.

