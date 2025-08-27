Звезда «Игры престолов» дает наставления юным актерам нового «Гарри Поттера»
- 27.08.2025, 12:49
Софи Тернер считает, что только семья может реально помочь в карьере.
Актриса Софи Тернер, звезда «Игры престолов», выразила обеспокоенность судьбой юных актеров, которые снимутся в новом сериале HBO «Гарри Поттер». Премьера проекта запланирована на 2027 год, а съемки уже начались, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Главные роли исполнят новички: Доминик Маклафлин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стоут (Рон). В каст также вошли Локс Пратт (Драко Малфой), Алессия Леони (Парвати Патил) и другие.
«Соцсети стали популярными после того, как я начала сниматься в «Игре престолов», и это серьезно ударило по моей психике. Это почти уничтожило меня», — призналась Тернер, которая начала карьеру в 13 лет.
Актриса посоветовала юным звездам держаться подальше от интернета: «Оставайтесь с друзьями из дома, живите с семьей, чтобы родители были рядом. Это важно для сохранения опоры среди безумия шоу-бизнеса».
По данным BBC, для актеров построили временную школу на студии Warner Bros. в Ливсдене. Там будут обучаться до 150 учеников, чтобы совмещать учебу и съемки.
Сериал «Гарри Поттер» будет состоять из семи сезонов, каждый из которых адаптирует одну книгу. Премьера на HBO и HBO Max ожидается в 2027 году.