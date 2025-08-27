Politico: Орбан сделал выводы после звонка Трампа 27.08.2025, 12:57

1,336

Виктор Орбан

Венгрия может смягчить позицию по вступлению Украины в ЕС.

После звонка президента США Дональда Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может ослабить свое сопротивление по вступлению Украины в ЕС.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, точное время присоединения Молдовы к ЕС и осуществление важного шага, известного как открытие «переговорного кластера» - остается противоречивым.

Ранее в августе Politico писало, что европейские чиновники рассматривают возможность открытия «переговорного кластера» для Молдовы накануне сентябрьских выборов в стране. При этом без осуществления такого шага в отношении Украины.

Но Украина и многие ее союзники категорически против такого шага. Ведь в Киеве настаивают, что это дало бы украинцам неправильный сигнал в разгар мирных переговоров при посредничестве США.

«Тот факт, что президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против членства Украины в ЕС, но выразил готовность поддержать членство Молдовы, снять свои возражения против вступления Киева в блок, изменил динамику ситуации», - сказал Politico один из дипломатов.

Французский чиновник сказал изданию: «В контексте того, что сейчас переживает Украина, есть преимущества как для кандидатуры Украины, так и для кандидатуры Молдовы. Решения в Брюсселе должны приниматься единогласно, и мы должны действовать в рамках этих принципов».

В материале указано, что решения будут приняты в «ближайшие дни или недели». Два дипломата также выразили надежду, что в ближайшие месяцы, учитывая давление на Будапешт, удастся выйти из тупика относительно вступления Украины.

Указано, что именно Орбан является причиной, почему членство Украины заблокировано, поэтому в Киеве надеются, что давление Трампа может заставить венгерского лидера изменить свою оппозицию.

«Теперь у него есть возможность смягчить свою антиукраинскую позицию», - сказал один дипломат.

Издание добавляет, что Орбан хорошо знаком с тем, как менять свою позицию. Более того, можно сказать, что он настоящий мастер этого - особенно в контексте ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com