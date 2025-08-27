Можно ли в Беларуси вместо отпуска получить денежную компенсацию? 27.08.2025, 13:11

Юрист ответила.

Работники порой задаются вопросом, можно ли получить денежную компенсацию вместо неиспользованного отпуска.

Юрист Марина Змитрович разъяснила правовые нормы, регулирующие этот процесс, пишет Tochka.by.

Согласно Трудовому кодексу, замена отпуска денежной выплатой возможна только в трех конкретных случаях.

Первый – по соглашению между работником и нанимателем. Это допускается, если сотрудник в текущем рабочем году уже использовал не менее 21 календарного дня отпуска.

Вторая ситуация – при отзыве работника из отпуска. Если сотрудник использовал не менее 14 календарных дней отпуска и согласен на отзыв, то неиспользованная часть может быть заменена денежной компенсацией по договоренности с нанимателем.

Третий случай – при увольнении работника. Если к моменту расторжения трудового договора он не использовал полагающийся ему отпуск или брал его частично.

Кого можно вызвать на работу в выходной

Ранее Tochka.by рассказывала, что у нанимателей есть право привлекать людей к работе в выходные, но только на законных основаниях. Ему обязательно нужно получить письменное согласие на это у своего работника.

Вместе с тем человек может трудиться в выходные и по собственному желанию – тогда необходимо уже согласие самого нанимателя.

Минтруда перечислило случаи, когда сотрудника могут вызвать на работу без его согласия в выходные. Это ситуации, связанные с предотвращением несчастных случаев, аварий, катастроф, устранением стихийных бедствий или неполадок в системах жизнеобеспечения (вода, свет, газ, связь), а также оказанием экстренной медпомощи.

Есть категории работников, которых нельзя заставлять трудиться в их законные выходные дни. Речь идет о беременных и женщинах с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет (без их письменного согласия), а также инвалидах, если это запрещено их индивидуальной программой реабилитации.

Кроме того, от работы в выходные должны освобождаться несовершеннолетние.

