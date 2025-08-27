Космические гиганты РФ терпят крах

Космические гиганты РФ терпят крах1
- 27.08.2025, 13:26
Почему Россия больше не лидер в космосе.
Одна из крупнейших ракетно-космических корпораций РФ борется с миллионными долгами. А тем временем амбициозный стартап SR Space официально признан банкротом.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Одна из старейших и крупнейших компаний российской космической отрасли - ракетно-космическая корпорация «Энергия» оказалась на грани краха. Ее руководитель, Игорь Мальцев, открыто заявил о «критической ситуации»: миллионные долги, потеря мотивации персонала и реальная угроза закрытия предприятия.
Параллельно частный холдинг SR Space, который еще недавно обещал революцию в сфере легких ракет-носителей и спутниковых группировок, официально признан банкротом. Амбициозные проекты компании не выдержали финансового давления и санкций.
Из-за международных ограничений Россия практически потеряла доступ к критическим западным технологиям, а коммерческие космические пуски для иностранных заказчиков почти остановились. Фактически страна больше не способна конкурировать с такими гигантами, как США и Китай.
В условиях войны космос для Кремля превратился во второстепенное направление. Основные ресурсы направлены на армию и вооружение, а некогда амбициозный имидж России как «великой космической державы» постепенно разрушается. Отрасль деградирует: теряются кадры, технологии и перспективы развития.
Напомним, генеральный директор «Роскосмоса» призвал Запад снять санкции в отношении России. Он заявлял, что ограничения могут нарушить работу российских космических кораблей, обслуживающих Международную космическую станцию (МКС).
Также сообщалось, что Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом».