В Турции пропал без вести белорусский политолог Анатолий Котов

В Турции пропал без вести белорусский политолог Анатолий Котов1
- 27.08.2025, 13:53
Он не выходит на связь уже шесть дней.
В Турции пропал бывший сотрудник администрации Лукашенко, политолог, глава международного департамента Белорусского фонда спортивной солидарности Анатолий Котов. 21 августа он вылетел из Варшавы в Турцию. Вечером этого же дня он перестал выходить на связь.
Cемья и друзья Анатолий Котова обратились в польскую и турецкую полиции, связались с местными правозащитными организациями, а также в дипломатические представительства Польши в Стамбуле, так как политолог получил статус беженца в этой стране.
Перед вылетом в Турцию Котов отпросился в ивент-агентстве Terra Group, где он работал в последнее время, но не сказал о своих планах.
Основные версии исчезновения — задержание турецкими властями по линии Интерпола и нелегальный вывоз из страны белорусскими спецслужбами. В Беларуси Анатолий Котов приговорен к 12 годам лишения свободы из-за того, что перешел в оппозицию к власти в августе 2020 года.
В начале 2000-х Анатолий Котов работал в Министерстве иностранных дел. С 2006 по 2015 год занимал различные должности в посольстве Беларуси в Польше, прошел путь от третьего секретаря до старшего советника посла.
В 2015 году вернулся в Минск, где перешел из МИД на работу в Национальный олимпийский комитет, который в то время лично возглавлял Александр Лукашенко. Котов сначала работал там ведущим специалистом, однако вскоре занял должность генерального секретаря.
Затем работал в администрации Лукашенко, где занял должность заместителя начальника отдела финансирования государственных органов Главного финансового управления администрации диктатора.
18 августа 2020 года Котов уволился из администрации Лукашенко, в тот же день подписал открытое письмо белорусских спортсменов, выступивших против фальсификаций на выборах и осудивших насилие со стороны силовиков. Затем переехал в Варшаву. В последнее время сотрудничал с Белорусским фондом спортивной солидарности.