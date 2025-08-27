Как вера в знаки зодиака влияет на личную жизнь 4 27.08.2025, 14:06

Мнение психолога.

«Какой у тебя знак зодиака?» — этот вопрос часто звучит на первом свидании и может повлиять на дальнейшее развитие отношений. Хотя не все верят в астрологию, многие выбирают партнера или оценивают его поступки, основываясь на гороскопах, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно последним исследованиям, ежедневные и ежемесячные прогнозы ненадежны, но описания личностных черт по знакам часто совпадает. Люди склонны запоминать совпадения, игнорируя несоответствия, что психологи называют «иллюзорной корреляцией». Также работает «эффект Барнума»: общие фразы вроде «Вы заботливы, но иногда неуверенны» — подходят почти каждому, но воспринимаются как личные.

Астрологические установки могут влиять на восприятие партнера и даже на готовность вкладываться в отношения. Например, узнав, что «скорпионы» «скрытные», человек может заранее сформировать предвзятое мнение о партнере.

Однако для одних астрология — лишь увлечение, для других — важный фактор совместимости. В некоторых культурах, например в китайской, знаки зодиака учитываются при заключении брака. Тем не менее исследование 66 тысяч браков в Швеции показало: совместимость по гороскопу не влияет на разводы и свадьбы — решающее значение имеют социальные факторы.

Даже если вы скептик, уважайте интересы другого человека. Ведь здоровые отношения строятся на принятии, а не на предвзятых ожиданиях.

