Как может завершиться война в Украине: названы два сценария

Владимир Фесенко

Один из вариантов ранее рассматривали в США.

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко назвал два наиболее вероятных сценария завершения войны в Украине. Свои предположения он сделал в комментарии «Главреду».

По его словам, первый вариант - прекращение огня по линии фронта. Кстати, в начале переговорного процесса этот сценарий также рассматривали американские чиновники.

Второй вариант - гибридное или ограниченное мирное соглашение с рядом дополнительных условий. Речь идет об обмене пленными, демобилизации с обеих сторон и других шагах, которые еще требуют согласования.

Фесенко подчеркнул, если стороны принимают ограниченное мирное соглашение, то прежде всего должно быть прекращение огня.

«Первым пунктом будет прекращение огня, без чего война не прекратится, а также еще несколько пунктов, в частности, обмен военнопленными «всех на всех», гражданскими лицами, которые находятся в заключении.заключении, по согласованному списку, мирное судоходство по Днепру, постепенное взаимное (подчеркиваю, взаимное, а не одностороннее сокращение украинской армии) сокращение вооруженных сил в зоне конфликта, демобилизация с обеих сторон по согласованному графику и, возможно, интересующий Трампа статус Запорожской АЭС», - сказал политолог.

Он добавляет, что в ограниченном мирном соглашении может быть еще несколько пунктов о которых будут договариваться стороны.

