«Звонок Трампа может повлиять на Лукашенко»

Американский дипломат призывает к осторожности в диалоге с белорусским диктатором.

Зачем президент США Дональд Трамп позвонил Лукашенко? Такой вопрос сайт Charter97.org задал экс-координатору санкционной политики Госдепа США, бывшему послу в Польше, эксперту аналитического центра Atlantic Council Дэниелу Фриду.

— Минусы такого телефонного разговора очевидны: он поощряет Лукашенко, выводит его из изоляции, белорусский диктатор может этим похвастаться. Поводом для телефонного разговора может быть только что-то существенное, например — освобождение политзаключенных. Если это станет возможным, я в рамках определенных условий поддержу контакт с Лукашенко. Я сказал «в рамках определенных условий», потому что мы уже видели эту тенденцию — всегда существует опасность, что Лукашенко арестует диссидентов или просто обычных белорусов по ложным обвинениям и будет держать их, по сути, в заложниках, надеясь получить что-то от западной страны в обмен на их освобождение. Таким образом, уступки Лукашенко несут в себе моральный риск, поскольку это побуждает его арестовывать больше людей, добиваться новых уступок в обмен на освобождение.

Однако я все равно с пониманием отношусь к любым усилиям по освобождению людей из тюрьмы. Понимаю аргумент о моральном риске, но если вам удастся вызволить кого-то из заключения — это человек, чью жизнь вы изменили к лучшему, а это чего-то стоит.

Много лет назад я разговаривал с нынешним министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, и он сделал мудрое замечание: что бы мы ни пытались сделать с Лукашенко, всегда возникали проблемы, а результаты были весьма скромными. Если вы на него давите, он арестовывает еще больше людей. Если вы пытаетесь с ним договориться об освобождении людей, он просто присваивает себе ваши уступки, выпускает людей, а затем арестовывает еще больше. Работать с ним крайне неприятно.

Белорусский режим также был замешан в агрессивных действиях против Польши, переправляя мигрантов через границу, поэтому поляки решили занять жесткую позицию. Считаю, что контакты США в отношении Лукашенко должны быть хорошо скоординированы как минимум с поляками и литовцами, и также, надеюсь, с ЕС в целом, а также с ключевыми игроками.

Итак, мой короткий ответ: да, я думаю, что звонок Трампа может иметь определенные положительные последствия, но я хотел бы дать вам более полный ответ обо всех опасностях и рисках, связанных с Лукашенко, а также о возможных причинах.

— После этого звонка президент Соединенных Штатов Америки публично назвал незаконного белорусского диктатора «высокоуважаемым». Зачем?

— Высокоуважаемым для кого? Сомневаюсь, что он пользуется большим уважением даже у Владимира Путина, поэтому я скептически отношусь к этому. Единственное, что можно сказать в защиту этой записи в соцсетях, — возможно, она приведет к чему-то ощутимому, например, к освобождению политзаключенных. Называть Лукашенко «высокоуважаемым» — не оправдано по существу, но политика — это не всегда чистое искусство. Если можно добиться достойного результата, льстя Лукашенко, то можно найти оправдания такой позиции.

