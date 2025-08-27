Euronews: Ракеты «Фламинго» могут переломить ход войны

Euronews: Ракеты «Фламинго» могут переломить ход войны1
Но есть два условия.
Украина разработала собственную крылатую ракету большой дальности «Фламинго», которая, по оценкам экспертов, может переломить ход войны, пишет EuroNews.
По данным компании производителя, ракета FP-5 «Фламинго» способна преодолеть расстояние до 3000 км и доставить 1150 кг полезной нагрузки. Компания заявила, что производит примерно одну ракету «Фламинго» в день и надеется к октябрю увеличить мощности до семи ракет в день. Это означает более 200 ракет в месяц, или около 2500 в год.
При этом, как отмечает, исследователь и эксперт по ракетам Университета Осло Фабиан Хоффман, ударные возможности «Фламинго» значительно превосходят возможности дальнобойных беспилотников и мини-крылатых ракет, которые Украина в настоящее время использует.
Во-первых, высокая конечная скорость ракеты в сочетании с ее большим весом позволяет боеголовке глубже проникать в цель перед взрывом, что значительно увеличивает разрушительную силу. Во-вторых, большая грузоподъемность «Фламинго» обеспечивает гораздо больший радиус поражения, чем у существующих украинских ракет и беспилотников:
«Даже достижение стабильного ежемесячного выпуска в 30–50 ракет обеспечит Украине значительный запас тяжелых крылатых ракет, который, вероятно, окажет ощутимое влияние на ход войны».
Австрийский военный эксперт Густав Грессель отмечает: изменит ли «Фламинго» в конечном итоге характер войны в Украине, в конечном итоге зависит от разведданных, которыми располагает Киев о своих целях.
«Надежно ли защищена цель? Есть ли пробелы в российской противовоздушной обороне? Где и когда в воздухе находятся российские истребители, способные перехватить ракету? Чем точнее вы это знаете, тем лучше вы можете планировать миссии», — пояснил он.
«Фламинго» и Taurus
Грессель заявил Euronews, что, хотя Taurus сложнее обнаружить на радарах и он более маневренный, чем «Фламинго», последний «имеет гораздо большую дальность и боеголовку, поэтому оказывает гораздо большее воздействие на цель».
Ранее было объявлено, что Берлин и Киев будут совместно работать над развитием промышленного производства ракет большой дальности.
Как отмечает Euronews, при этом неизвестно, участвовало ли правительство Германии в финансировании крылатой ракеты «Фламинго». В ответ на вопрос издания представитель Министерства обороны Германии заявил, что «по соображениям военной безопасности вопросы об отдельных системах вооружения или поддержке отдельных коммерческих предприятий не могут быть раскрыты».