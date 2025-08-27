Euronews: Ракеты «Фламинго» могут переломить ход войны 1 27.08.2025, 14:37

3,830

Фото: Fire Point

Но есть два условия.

Украина разработала собственную крылатую ракету большой дальности «Фламинго», которая, по оценкам экспертов, может переломить ход войны, пишет EuroNews.

По данным компании производителя, ракета FP-5 «Фламинго» способна преодолеть расстояние до 3000 км и доставить 1150 кг полезной нагрузки. Компания заявила, что производит примерно одну ракету «Фламинго» в день и надеется к октябрю увеличить мощности до семи ракет в день. Это означает более 200 ракет в месяц, или около 2500 в год.

При этом, как отмечает, исследователь и эксперт по ракетам Университета Осло Фабиан Хоффман, ударные возможности «Фламинго» значительно превосходят возможности дальнобойных беспилотников и мини-крылатых ракет, которые Украина в настоящее время использует.

Во-первых, высокая конечная скорость ракеты в сочетании с ее большим весом позволяет боеголовке глубже проникать в цель перед взрывом, что значительно увеличивает разрушительную силу. Во-вторых, большая грузоподъемность «Фламинго» обеспечивает гораздо больший радиус поражения, чем у существующих украинских ракет и беспилотников:

«Даже достижение стабильного ежемесячного выпуска в 30–50 ракет обеспечит Украине значительный запас тяжелых крылатых ракет, который, вероятно, окажет ощутимое влияние на ход войны».

Австрийский военный эксперт Густав Грессель отмечает: изменит ли «Фламинго» в конечном итоге характер войны в Украине, в конечном итоге зависит от разведданных, которыми располагает Киев о своих целях.

«Надежно ли защищена цель? Есть ли пробелы в российской противовоздушной обороне? Где и когда в воздухе находятся российские истребители, способные перехватить ракету? Чем точнее вы это знаете, тем лучше вы можете планировать миссии», — пояснил он.

«Фламинго» и Taurus

Грессель заявил Euronews, что, хотя Taurus сложнее обнаружить на радарах и он более маневренный, чем «Фламинго», последний «имеет гораздо большую дальность и боеголовку, поэтому оказывает гораздо большее воздействие на цель».

Ранее было объявлено, что Берлин и Киев будут совместно работать над развитием промышленного производства ракет большой дальности.

Как отмечает Euronews, при этом неизвестно, участвовало ли правительство Германии в финансировании крылатой ракеты «Фламинго». В ответ на вопрос издания представитель Министерства обороны Германии заявил, что «по соображениям военной безопасности вопросы об отдельных системах вооружения или поддержке отдельных коммерческих предприятий не могут быть раскрыты».

