27 августа 2025, среда, 15:42
Об Илоне Маске сняли фильм

2
  • 27.08.2025, 14:44
Картина представляет собой глубокий взгляд на легенду бизнесмена.

Документальный фильм режиссера Алекса Гибни о миллиардере Илоне Маске под названием «Маск» выйдет в кинотеатрах США при поддержке студии Bleecker Street, а позже дебютирует в международном прокате, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Фильм представляет собой глубокий взгляд на легенду Илона Маска и его влияние на современное общество. «Ни один биографический фильм, кроме очевидно политических фигур, не фокусировался на человеке, находящемся на таком пересечении нашей жизни, как Илон Маск. И нет режиссера, который смог бы рассказать эту историю с такой ясностью, смелостью и актуальностью, как Алекс Гибни», — заявил генеральный директор Bleecker Street Кент Сандерсон.

Алекс Гибни известен своими проектами «Изобретатель: Жажда крови в Кремниевой долине», «Энрон: Самые смышленые парни в комнате» и «Такси на темную сторону», получившим премию «Оскар».

Премьера «Маск» ожидается в ближайшие месяцы.

