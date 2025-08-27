Об Илоне Маске сняли фильм

Об Илоне Маске сняли фильм2
- 27.08.2025, 14:44
Картина представляет собой глубокий взгляд на легенду бизнесмена.
Документальный фильм режиссера Алекса Гибни о миллиардере Илоне Маске под названием «Маск» выйдет в кинотеатрах США при поддержке студии Bleecker Street, а позже дебютирует в международном прокате, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Фильм представляет собой глубокий взгляд на легенду Илона Маска и его влияние на современное общество. «Ни один биографический фильм, кроме очевидно политических фигур, не фокусировался на человеке, находящемся на таком пересечении нашей жизни, как Илон Маск. И нет режиссера, который смог бы рассказать эту историю с такой ясностью, смелостью и актуальностью, как Алекс Гибни», — заявил генеральный директор Bleecker Street Кент Сандерсон.
Алекс Гибни известен своими проектами «Изобретатель: Жажда крови в Кремниевой долине», «Энрон: Самые смышленые парни в комнате» и «Такси на темную сторону», получившим премию «Оскар».
Премьера «Маск» ожидается в ближайшие месяцы.