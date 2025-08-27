В Гродненском зоопарке появился Бархат 27.08.2025, 14:54

1,266

Видеофакт.

В Гродненском зоопарке радостное пополнение: у лам по кличке Галочка и Принц в воскресенье, 24 августа, родился детеныш. Это уже третий малыш в семье – новорожденного назвали Бархат за его мягкую и нежную шерсть, сообщили в пресс-службе зоопарка.

По информации зоопарка, мама и малыш чувствуют себя хорошо. Забота о новорожденном – дело семейное: помимо родителей, к нему проявляют внимание старший брат Финик и тетя Дарина.

Сейчас Бархат уже гуляет в уличном вольере вместе со своими родственниками. Его могут увидеть все посетители зоопарка.

«Мы наблюдаем за поведением семьи – и мама, и другие ламы относятся к малышу очень бережно. Такие моменты – большая радость как для нас, так и для гостей», – отмечают в зоопарке.

