В Гродненском зоопарке появился Бархат
- 27.08.2025, 14:54
Видеофакт.
В Гродненском зоопарке радостное пополнение: у лам по кличке Галочка и Принц в воскресенье, 24 августа, родился детеныш. Это уже третий малыш в семье – новорожденного назвали Бархат за его мягкую и нежную шерсть, сообщили в пресс-службе зоопарка.
По информации зоопарка, мама и малыш чувствуют себя хорошо. Забота о новорожденном – дело семейное: помимо родителей, к нему проявляют внимание старший брат Финик и тетя Дарина.
Сейчас Бархат уже гуляет в уличном вольере вместе со своими родственниками. Его могут увидеть все посетители зоопарка.
«Мы наблюдаем за поведением семьи – и мама, и другие ламы относятся к малышу очень бережно. Такие моменты – большая радость как для нас, так и для гостей», – отмечают в зоопарке.