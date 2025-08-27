закрыть
Умер командир группы СОБР, который мог быть причастен к исчезновениям белорусских оппозиционеров

4
  • 27.08.2025, 15:27
  • 2,800
Умер командир группы СОБР, который мог быть причастен к исчезновениям белорусских оппозиционеров

Владимиру Бутько было 50 лет.

Бывший командир группы Специального отряда быстрого реагирования Владимир Бутько умер после продолжительной болезни. Ему было 50 лет, сообщает «Белорусская ассоциация ветеранов спецназа «Гонар».

Владимир Бутько фигурирует в признаниях экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского, который рассказал об убийствах критиков Лукашенко в конце 1990-х. Весной и осенью 1999 года в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси.

Гаравский свидетельствует, что Владимир Бутько вместе с водителем БТР на следующий день после убийства Гончара и Красовского загнали в яму джип последнего, раздавили его и закопали на проселочной дороге у Бегомля.

В 2001 году Гаравского и Бутько осудили за вымогательство денег у предпринимателей по просьбе Павличенко, утверждал экс-боец в новом интервью DW. Бутько якобы дали тогда три года «химии».

