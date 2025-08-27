Польша дала российскому спортсмену гражданство 27.08.2025, 15:36

Конькобежец Семирунный будет представлять страну на Олимпиаде.

Российский конькобежец Владимир Семирунный получил свидетельство о польском гражданстве. Этот документ открывает путь к участию россиянина в Олимпиаде 2026 года под флагом Польши.

Владимир Семирунник получил документ от Департамента иностранных дел Мазовецкого воеводского управления в Варшаве 26 августа после того, как его подписал президент Республики Польша, сообщила польская ассоциация конькобежного спорта. Отныне, если россиянин пройдет квалификацию, он будет участвовать в Зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

«Я полон радости, полон эмоций, и мне трудно выразить свою благодарность. Теперь все пути открыты, и я могу делать все, что захочу, и я хочу выиграть олимпийскую медаль. Благодаря польскому паспорту это возможно. Польша приняла меня как ребенка», — прокомментировал событие российский конькобежец.

Он отметил, что весь процесс получения польского гражданства занял у него меньше двух лет, и теперь он будет соревноваться на «Олимпиаде 2026» за золотую медаль.

Что известно о Владимире Семирунном

В польской ассоциации конькобежного спорта рассказали, что 22-летний российский спортсмен Владимир Семирунный родился в Екатеринбурге. В 19 лет он стал чемпионом России на дистанции 10 000 метров, а также обладателем бронзовой медали на чемпионате мира среди юниоров и серебра в многоборье. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россиян исключили из соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев, поэтому Семирунный не мог участвовать в крупных международных спортивных событиях и решил сменить спортивное гражданство.

С согласия польских властей, российский конькобежец начал тренироваться в Польше. Он завоевал золото на чемпионате Польши по многоборью в 2024 году, показав самый быстрый в истории страны результат на дистанции 10 000 метров. Владимир Семирунный также уже участвовал в международных соревнованиях под польским флагом, в частности на чемпионате Европы в Геренвене в Нидерландах (там он установил самое быстрое в истории польского конькобежного спорта время на дистанции 5 000 метров) и чемпионате мира в норвежском Гамаре (тогда россиянин выиграл бронзу на дистанции 5 000 метров и серебро на двойной дистанции).

Однако результаты Семирунного не признавались польскими рекордами официально, потому что конькобежец не имел польского гражданства, а лишь лицензии на соревнования за цвета сборной Польши.

