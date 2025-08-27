Мега-ракета Starship успешно завершила 10-й полет 27.08.2025, 16:01

1,308

После месяцев неудач и прерванных миссий.

После месяцев неудач SpaceX добилась значимого успеха с мегаракетой Starship. 10-й тестовый полет стал самым успешным испытанием компании, достигнув нескольких ключевых целей, Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Ракета стартовала с комплекса Starbase в Техасе в 18:30 по местному времени. Запуск прошел без сбоев: ступени успешно отделились, а 70-метровый ускоритель Super Heavy приземлился в Мексиканском заливе в запланированном месте. В отличие от прошлых миссий, на этот раз упор был сделан на тестирование альтернативных способов посадки и сбор данных полета.

Одним из наиболее важных моментов стала развертка макетных спутников Starlink на 18-й минуте полета. Система вывода сработала как гигантский диспенсер, выпускающий спутники по одному с интервалом около минуты. Это стало ключевой демонстрацией возможности Starship выполнять функции транспортного средства для доставки грузов на орбиту.

Еще одним достижением стала повторная работа одного из вакуумных двигателей Raptor на 38-й минуте полета — всего второй успешный случай такого маневра, что приближает ракету к полной многоразовости.

Фаза возвращения на Землю была одной из самых сложных. Starship подвергался воздействию экстремальных температур и сильному напряжение на задних аэродинамических флапах, при этом верхняя ступень выполнила переворот перед посадочным торможением и мягко приземлилась в Индийском океане в 20:37 по восточному времени. После этого аппарат взорвался, однако цели миссии уже были достигнуты.

Эти тесты демонстрируют прогресс в прочности теплозащиты, выводе полезной нагрузки и повторном запуске двигателей. Starship теперь способен выполнять сложные маневры, доставлять грузы на орбиту и выживать при входе в атмосферу, что важно для планов SpaceX по отправке людей на Марс и Луну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com