Алиев назвал присоединение к СССР оккупацией 5 27.08.2025, 16:06

5,520

Ильхам Алиев

Глава Азербайджана подчеркнул, что Москва вторглась и ликвидировала независимость страны в 1920 году.

Вхождение Азербайджана в СССР в 1920 году было оккупацией. Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Air Arabia, текст опубликован на его сайте.

По его словам, после распада Российской империи в 1917 году была образована Азербайджанская Демократическая Республика. Она просуществовала до апреля 1920 года, когда российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну.

«Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: «Фабрики и заводы – рабочим, земля – крестьянам, свобода – народам». Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас», – сказал Алиев.

Напряженность в отношениях между Баку и Москвой продолжается уже несколько месяцев. 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев, в результате беспредела силовиков погибли два брата – Зияддин и Гусейн Сафаровы. После этого между Россией и Азербайджаном происходит беспрецедентное обострение отношений.

