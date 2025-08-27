«Некоторых учителей пришлось уволить»2
Во многих школах Гомеля недобор первоклассников.
В этом году в нескольких школах Гомеля набрали всего один 1-й класс — как и в прошлом году. В некоторых учреждениях пришлось уволить учителей начальной школы. Кроме того, педагоги узнали и о низком наборе в ряде детских садов. В одном из них в этом году — почти наполовину меньше детей, чем в прошлом, пишет «Флагшток».
«Кто-то уехал, другие не хотят заводить детей из-за экономических причин, в целом, из нестабильности и тревожной обстановки», — делают вывод педагоги.
Беспокоятся учителя не только начальной школы: ведь через четыре года эти дети придут в пятые классы и нагрузка, а соответственно, зарплата снизится у всех учителей на параллели.
Флагшток выборочно посмотрел данные о количестве классов в разных школах Гомеля. В микрорайонах с плотной застройкой ситуация лучше — там в 2024/2025 учебном году было, в основном, по три первых класса.
А в тех школах, которые находятся в микрорайонах со среднеэтажной и малоэтажной застройках, ситуация действительно критическая.
Один из говорящих примеров — школа № 4 на улице Димитрова. Там, судя по расписанию звонков, в прошлом учебном году было лишь по одному классу на каждой параллели начальной школы. Зато 5-х классов было аж шесть.
Это логично: самая высокая в последнее время рождаемость в Беларуси была с 2013 по 2016 годы, а с 2017 года начала резко падать, достигнув антирекорда в 2024 году.