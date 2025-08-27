Россия начала выставлять США условия для переговоров

Россия начала выставлять США условия для переговоров6
- 27.08.2025, 16:27
- 4,996
Кремль требует «непубличного формата».
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа между США и Россией по урегулированию войны в Украине должна быть в «непубличном формате для достижения результата», пишет nv.ua.
По словам Пескова, РФ надеется, что посреднические усилия президента США Дональда Трампа по войне в Украине будут продолжаться, поскольку они «важны».
Также представитель Кремля сказал, что пока нет точных сроков новой встречи между переговорными группами Украины и России.
В то же время он утверждает, что руководители переговорных групп «находятся в контакте».
Песков также повторил, что в РФ негативно относится к обсуждениям в Европе относительно возможной отправки войск на территорию Украины.