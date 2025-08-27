закрыть
27 августа 2025, среда, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия начала выставлять США условия для переговоров

6
  • 27.08.2025, 16:27
  • 4,996
Россия начала выставлять США условия для переговоров
Дмитрий Песков

Кремль требует «непубличного формата».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа между США и Россией по урегулированию войны в Украине должна быть в «непубличном формате для достижения результата», пишет nv.ua.

По словам Пескова, РФ надеется, что посреднические усилия президента США Дональда Трампа по войне в Украине будут продолжаться, поскольку они «важны».

Также представитель Кремля сказал, что пока нет точных сроков новой встречи между переговорными группами Украины и России.

В то же время он утверждает, что руководители переговорных групп «находятся в контакте».

Песков также повторил, что в РФ негативно относится к обсуждениям в Европе относительно возможной отправки войск на территорию Украины.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин