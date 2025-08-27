ООН требует срочных мер в отношении политзаключенной Виктории Кульши 3 27.08.2025, 16:39

1,688

Виктория Кульша

Политзаключенную неоднократно бросали в ШИЗО, у нее тяжелые проблемы со здоровьем.

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) 25 августа зарегистрировал жалобу юристов правозащитной организации Respect-Protect-Fulfill на дискриминацию политзаключенной Виктории Кульши и призвал Беларусь принять срочные меры по ее защите, сообщает «Позірк».

Как отмечают правозащитники, Комитет просил оказать женщине необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечить надлежащие условия содержания под стражей.

Ранее CEDAW принял аналогичные меры в отношении политзаключенных Полины Шарендо-Панасюк (1 февраля вышла на свободу) и Марии Колесниковой.

В настоящее время Виктория находится в исправительной колонии № 24, а ранее — в исправительной колонии № 4. Условия ее содержания в местах лишения свободы, по мнению Respect-Protect-Fulfil, «негуманные: ее неоднократно водворяли в штрафной изолятор, ограничивают в общении, письмах, звонках и встречах с близкими».

Политзаключенная несколько раз объявляла голодовки в знак протеста против условий содержания. В апреле 2025 года стало известно о новой голодовке политзаключенной — в связи с возбуждением против нее пятого уголовного дела. В результате у Виктории возникли серьезные проблемы со здоровьем: она часто теряет сознание, перенесла два инфаркта, у нее проблемы с давлением, тахикардия и низкий гемоглобин.

