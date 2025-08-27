Глава МИД Люксембурга с разбега обнял украинского коллегу 1 27.08.2025, 16:47

2,430

Ксавье Беттель и Андрей Сибига

Видео стало вирусным в Сети.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в Одессе набросился с крепкими объятиями на своего украинского коллегу, министра иностранных дел Украины Андря Сибигу. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Ми – Україна», фрагмент с объятиями завирусился в сети.

На видео запечатлено, как Сибига, увидев Беттеля, направился к нему, в то время как сам Беттель радостно подскочил и буквально напрыгнул на украинского политика с распростертыми объятиями.

